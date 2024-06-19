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Происшествия «Тойота» столкнулась с грузовиком на трассе «Сибирь» — погибли четыре человека

«Тойота» столкнулась с грузовиком на трассе «Сибирь» — погибли четыре человека

Авария произошла в Красноярском крае

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Водитель автомобиля «ГАЗ» не пострадал

Утром 19 июня на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае столкнулись автомобили «Тойота Эстима» и «ГАЗ». В результате погибли четыре человека.

Подробности рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Сообщается, что в «Тойоте» находились восемь человек. Автомобиль ехал со стороны Красноярска в сторону Кемерово. На 565-м километре трассы «Сибирь» в Боготольском районе водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», за рулем которого был 61-летний мужчина.

— В результате аварии четыре человека, находящихся в «Тойоте», погибли на месте, трое пострадали. Водитель автомобиля «ГАЗ» не пострадал, — сообщает красноярское МВД.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

9 июня на дороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» недалеко от посёлка Ордынское произошло смертельное ДТП. В нем столкнулись четыре автомобиля.

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Авария Р-255 Сибирь Смертельное ДТП Погибшие
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