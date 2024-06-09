Lexus выехал на встречку: женщина погибла в аварии с четырьмя иномарками на новосибирской трассе

Столкновение двух машин привело к массовому ДТП Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











На трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» недалеко от посёлка Ордынское произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, четыре автомобиля столкнулись около 12:30 сегодня, 9 июня.



В ГАИ сообщили, что на 48-м километре трассы водитель Lexus LX570 выехал на встречную полосу движения и столкнулся c Honda Fit. Затем Lexus врезался во встречные Кia и Mercedes.

Погибшей оказалась женщина за рулём Kia, ещё два человека пострадали.

— В результате происшествия от полученных травм скончалась водитель Kia, женщина 1962 года, водитель Lexus с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в больницу, водитель Mercedes, мужчина 1995 года рождения получил ушиб грудной клетки, — уточнили в ведомстве.

Проводится проверка.

Ранее НГС писал, что сегодня утром водителя насмерть зажало между двумя троллейбусами. Мы узнали личность водителя и поговорили с его знакомой.

