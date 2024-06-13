Заступился за девушку, и его избили. Теперь мама спасает сына — он стал инвалидом, а нападавшего выпустили через год

Ирина мужественно ухаживает за сыном Сергеем. Она уволилась с работы, чтобы всегда быть с ним Источник: Ирина Мельчакова











Ирина Мельчакова из маленькой Юрлы Пермского края четыре года выхаживает сына Сергея, которого жестоко избили за то, что он заступился за девушку. После избиения он впал в кому, от него ушла жена с двумя детьми. Третьего малыша, появления на свет которого он так ждал, парень так и не увидел. Наши пермские коллеги из 59.RU поговорили с его мамой об этой трагичной истории.

Врачи не давали шансов

После школы Сергей пытался поступить в колледж на тракториста, но не справился с нагрузкой — тогда умер его отец, парень переживал. Начал работать на пилораме, а потом женился, у пары с разницей в четыре года родились две девочки.



1 мая 2020 года 29-летний Сергей пошел в гости к бывшим одноклассникам. Пришел оттуда избитый — весь в синяках и кровоподтеках.

— Сколько ни допытывала, Сережа ничего мне не рассказал, — вспоминает Ирина. — «Мама, зачем тебе знать?» У него адски болела голова. «Она у меня лопнет», — говорил сын и впервые в жизни просил таблетки и компрессы, но в больницу не шел. Как-то утром он не встал с кровати. Добудиться его я не смогла и вызвала скорую. Оказалось, сын впал в кому.

Сергей в армии Источник: Ирина Мельчакова











Врачи сказали Ирине, что у сына субдуральная гематома на поверхности мозга, и отвезли молодого человека в райцентр, где сделали операцию. Из комы Сергей вышел, но остался в вегетативном состоянии.



— Когда в августе 2020 года Сережу вернули домой из больницы, я не узнала в нем своего сына, — говорит женщина. — Исхудавший, весь в трубках. Не реагировал на происходящее вокруг, лишь открывал глаза. Он получил послеоперационный инфаркт и первую группу инвалидности. Врачи не давали нам шансов, говорили, что он не протянет и месяца. Но мы не сдались.

Мама с сыном. Ирине сейчас 55, Сереже — 32 Источник: Ирина Мельчакова











Что же произошло в квартире, где был Сережа, его мама узнала лишь спустя время совершенно случайно — стоя в очереди в магазине. Люди обсуждали то, чему сами были очевидцами. Оказалось, в гостях Сергей стал невольным свидетелем телефонной ссоры своей одноклассницы Лены с неким мужчиной. Лене как будто угрожали, она передала трубку Сергею, парень сказал человеку на другом конце, чтобы девушку не обижали. Спустя время в квартиру вломились три парня. Один из них жестоко избил Сергея.



«Он увидел меня и отвел взгляд»

После того как Сергей впал в кому, в дом Ирины приехали полицейские. Расспросив про избиение, они зафиксировали показания в протоколе и уехали.



— После этого я пошла в полицию, чтобы написать заявление, но у меня сначала не хотели его принимать, а потом приняли и оформили избиение как административное правонарушение, — рассказывает Ирина. — Это было очень странно, ведь человек оказался в коме. Последовал суд, на котором виновному назначили штраф всего в шесть тысяч.



У Ирины сложилось впечатление, что преступление явно хотели замять. По ее словам, парня, избившего Сережу, зовут Александр, он — племянник местной главы (сама чиновница оставила вопрос редакции об этом без ответа), нигде не работал, был неоднократно женат и славился в поселке тем, что не платил алименты. Ирина не хотела мириться с тем, что парень так легко отделался, и обратилась в прокуратуру.



— Дело пересмотрели в Челябинском кассационном суде и переоформили как уголовное, — продолжает Ирина. — Начались новые суды, их было 12, потому что очевидцы не хотели приходить и давать показания.



В итоге на последнем заседании виновному вынесли наказание — два года колонии и выплата миллиона 186 тысяч рублей за моральный ущерб.



Александр отсидел год и вышел по условно-досрочному. Его выпустили на свободу 12 июня 2023 года.



— Он на суде говорил, что раскаялся, и называл Сергея другом, — говорит Ирина. — Но я так не считаю, не было у Сережи такого друга! Почему избил сына, я так и не пойму, причину не озвучили. Когда он вышел на свободу, я встретила его в магазине. Он увидел меня и отвел взгляд.



У Сергея установлены трубки — трахеостома в горле и гастростома на животе Источник: Ирина Мельчакова











Так и не увидел сына

Та самая Лена, за которую заступился Сергей, ни разу не появилась в больнице и не пришла к его маме. А жена сразу ушла от него, переехав в соседнюю деревню.



— У Сережи должен был родиться третий малыш, он так ждал его появления на свет, но не дождался. Малыш родился, когда Сережа был уже болен. Его бывшая супруга категорически против того, чтобы сын его видел. Старшим ребятам она дает видеться с нами и отцом, а вот младшего, к сожалению, не отпускает.



Мать сама выхаживает своего Сережу. До трагедии Ирина была музыкальным работником, а когда голос стал слабеть, устроилась работать почтальоном. Но работу пришлось бросить, чтобы ухаживать за сыном.



У Ирины трое детей. Старшей дочке Владе 23 года, девушка работает продавщицей, а младшей Еве 17 лет, и она уже мама 4-месячной малышки. Ее 18-летний муж Венеамин учится на учителя физкультуры и помогает всей семье, а Ирине — в уходе за Сергеем.



— Мы все вместе живем дружно, в одном доме. Дети помогают как могут, но Сереже платят всего 30 тысяч пенсии, а лекарства стоят 40 тысяч, нам не хватает. Кроме того, требуется серьезная реабилитация, но она очень дорогая, поэтому мы обратились к людям с просьбой нам помочь.

Деньрожденьческий торт для сына Источник: Ирина Мельчакова











От Александра, пока он был в СИЗО, Сергею пришли 75 тысяч, а с октября прошлого года он переводит по 2500 ежемесячно.



В феврале 2022 года Ирине удалось добиться для Сергея курса реабилитации в Воронеже, впервые близкие увидели положительную динамику. Поэтому в 2023 году Ирина решила повторить курс, на этот раз в Нижнем Новгороде.



— Именно в этом месте мы планируем проходить и дальнейшие реабилитации, потому что здесь получили очень хороший результат, — признается женщина.



Сейчас Сережа находится в так называемом «малом сознании», он может самостоятельно вытереть лицо салфеткой, брать телефон в руки, отвечать жестами, поворачивать голову в разные стороны, приподнимать и удерживать какое-то время.



— Всё помнит и понимает. Получалось даже написать мое имя на листе бумаги. Помнит, как играл на гитаре, пытается играть и сейчас.



Сергей помнит, как играл на гитаре, пытается «поставить» пальцы Источник: Ирина Мельчакова











Одна из главных целей в лечении — снять все трубки, чтобы Сергей мог питаться самостоятельно и начать разговаривать. Он и сейчас говорит, но без звука — в горле у него трахеостомическая трубка.

Чтобы не утерять приобретенные навыки и добиться еще большего результата, Сергею необходимо проходить реабилитацию каждые 2–3 месяца. Всего для реабилитации нужны 750 тысяч рублей, часть Ирине уже удалось собрать.



— Для нас это непосильные суммы, кредиты брать возможности нет, — признается мама Сергея. — Нам очень необходима помощь в сборе средств на реабилитацию. Сколько их еще предстоит пройти, предположить страшно. Очень тяжело просить помощи, очень больно осознавать, что только от доброты других людей зависит, какая жизнь будет у твоего ребенка. Но из капель — океан, а из малых сумм — большая помощь.

