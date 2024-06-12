«Потасовка почти переросла в поножовщину»: толпа устроила массовую драку на Театральной — видео

12 июня в социальных сетях опубликовали видео, на котором толпа неизвестных устроила массовую драку. Как сообщили очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск», инцидент произошел в Дзержинском районе на улице Театральной.

— Сегодня шесть людей устроили драку, почти переросшую в поножовщину. Сначала избили мужчину лет 40, который одет в камуфляжный костюм. Потом женщина встала на его защиту, и начал душить одного из нападающих. После толпа начала угрожать мужчине ножом, а после погналась за ним, — говорится в посте.