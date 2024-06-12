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Происшествия «Потасовка почти переросла в поножовщину»: толпа устроила массовую драку на Театральной — видео

«Потасовка почти переросла в поножовщину»: толпа устроила массовую драку на Театральной — видео

По словам очевидцев, на место вызвали полицию

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Инцидент произошел вечером 12 июня

12 июня в социальных сетях опубликовали видео, на котором толпа неизвестных устроила массовую драку. Как сообщили очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск», инцидент произошел в Дзержинском районе на улице Театральной.

— Сегодня шесть людей устроили драку, почти переросшую в поножовщину. Сначала избили мужчину лет 40, который одет в камуфляжный костюм. Потом женщина встала на его защиту, и начал душить одного из нападающих. После толпа начала угрожать мужчине ножом, а после погналась за ним, — говорится в посте.

По словам очевидцев, на место вызвали полицию. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

Ранее в микрорайоне Родники в Новосибирске произошла массовая драка. Полиция начала проверку.

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