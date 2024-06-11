«Постоянно говорил, что хочет к папе». Шестилетний мальчик утонул вскоре после похорон отца, погибшего на СВО

Папу похоронили в апреле, а сына — в июне Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В начале лета в маленьком уральском городе Камышлове Свердловской области случилась трагедия, которая потрясла всех его жителей. В реке Пышме утонул шестилетний Даниил, которого старшие друзья уговорили залезть в воду. Все, кто знал мальчика, считают его гибель мистической. Он умер вскоре после похорон его отца: 33-летний Евгений был мобилизованным и погиб на СВО. Папа с сыном были очень близки. Отец даже хотел забрать его у бывшей супруги, когда вернется с передовой, и, как говорят теперь местные, забрал навсегда.



Наши коллеги из E1. RU рассказывают подробности этой истории, полной таинственных совпадений.

Сестра утонувшего мальчика рассказала о трагедии Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Трагедия на воде

— Я понимаю, что ребенку можно было помочь. Я не могу принять, что его не спасли, — старшая сестра шестилетнего Дани помнит каждую минуту того страшного дня, когда погиб ее маленький братик.

Девушка была в сотне километров от места трагедии, когда ей позвонили и сообщили, что мальчик утонул. Пока Катя добиралась из Екатеринбурга в Камышлов, а потом следила за работой спасателей с берега, она не теряла надежды, что это ошибка. На протяжении четырех часов шестилетнего Даниила искали на дне реки Пышмы.



— Я написала своим верующим друзьям, попросила помолиться, чтобы его живым нашли. Так надеялась, что где-то его вынесло к берегу, что он без сознания лежит, хотя бы так. Или что он выплыл с другой стороны реки, домой побежал от испуга, — плачет старшая сестра. — Его в таком положении достали, он уже окаменел. У него такие ручки — знаете, когда пытаешься выплыть, и ножки в таком согнутом положении. Он об камни там бился, всё лицо было в ранах.

К речке приезжала скорая, но спасти мальчика врачам не удалось Источник: [ПК] Подслушано Камышлов / T.me











Даниилу строго-настрого было запрещено приближаться к воде. 2 июня мама отпустила его во двор покататься на самокате. В последний раз он позвонил ей и попросил перевести денег на мороженое и воду, но так их и не купил.



— Я почувствовала, что что-то случилось, — рассказала E1.RU Анастасия, мама Даниила. — Он обычно сразу бежит в магазин, а тут оплаты не было. Начала ему звонить — он трубку не берет. Потом ответил мужчина, который пытался его спасти, достать. Он сказал: «Я не знаю, как вам сказать, но ваш ребенок, наверное, утонул».

Даня был третьим ребенком у мамы и вторым у папы Источник: предоставлено родственниками погибшего











К речке Даню позвали старшие мальчишки. Говорят, он прыгнул в воду за мячиком, и его затянуло на дно. Ребенок немного умел плавать, но не смог справиться с сильным течением.



— У нас там камни и образуется воронка. Если затянет — ты ушел на три с половиной метра, — говорит мама. — Я не могу поверить, что это случилось с нашим мальчиком. Наш ангелочек — «пушистые щечки». Сёстры его тискали постоянно как пупса, а я малышочка-дружочка баловала очень сильно. Очень долгожданный сыночек, его все очень любят, папа души в нем не чаял.

Умерли друг за другом

С отцом у Дани была особая связь. Хотя семейная жизнь родителей не задалась и они расстались, когда сын был совсем маленьким, папа всегда был с ним рядом. Евгений Иванов — известный в Камышловском районе футбольный тренер. Работал в детской спортивной школе поселка Октябрьского и преподавал физкультуру детям из села Галкинского. Осенью 2022 года он попал под частичную мобилизацию. Военнослужащий постоянно звонил маленькому сыну и очень скучал по нему на передовой.

— Он хотел после СВО забрать ребенка к себе. Еще перед уходом туда обустраивал жилье, чтобы у сына всё необходимое было, — рассказала двоюродная сестра Евгения Иванова. — С мамой Дани у них были сложные напряженные отношения, а Даня был для него всем. У Жени есть дочь от первого брака, он ее тоже любил, но, конечно, он очень хотел сына. Он его воспитывал и тренировал. Хотел его на футбол отдать осенью.

Даниил был ласковым мальчиком. Он очень любил маму и сестер, но с папой у них были особенные отношения Источник: предоставлено родственниками погибшего











Евгений был лучшим вратарем города, вспоминают о нем коллеги. Он играл за команду «Авангард» села Никольского и был отличным наставником для юных футболистов. Повестку на СВО ему принесли домой. Тогда из спортивной школы на передовую разом забрали трех тренеров. Прошлым летом Евгений приезжал в отпуск и приходил на поле вместе с сыном.



— Они постоянно были вместе с Даней. Малыш за ним тянулся, сам всегда хотел везде с ним быть. И на тренировки, и на соревнования приходил с ним, — вспоминает заместитель директора спортивной школы в поселке Октябрьском Александр Мелюхов. — Даже если кто-то другой проводил соревнования, он приезжал и всегда его с собой брал. И он постоянно о нем рассказывал.



Евгения Иванова похоронили на Аллее Славы в Камышлове Источник: предоставлено родственниками погибшего











Родители Дани после развода не сразу наладили дружеские отношения. Первое время они боролись за сына и не могли нормально договориться. Однажды Евгений даже выкрал ребенка у бывшей супруги, но потом одумался и вернул мальчика маме. С годами страсти улеглись, но периодически папа грозился забрать Даниила к себе насовсем.



— Говорил, что он у меня его заберет, хотел приехать в отпуск перед Новым годом, говорил: «Я на весь Новый год его у тебя заберу. Летом поеду с ним на море», — вспоминает мама мальчика Анастасия. — Я никогда не верила в мистику, но тут приходится поверить. Даниил умер следом за своим отцом.

Папа с сыном очень любили друг друга Источник: личная страница погибшего в социальных сетях











Сейчас, когда Анастасия вспоминает слова бывшего мужа, у нее бегут мурашки по коже. В начале апреля мобилизованного Евгения Иванова с воинскими почестями проводили в последний путь. Он погиб на поле боя. Даня был на похоронах папы, а после них стал часто заводить разговоры о смерти. Близкие теперь вспоминают, что мальчишка будто предчувствовал свою скорую гибель.



— Даня постоянно говорил, что хочет к папе. На стене в туалете он нарисовал надгробия, где написал: «Даня и папа». И меня это напугало, это было еще зимой. Это как... Господи, — плачет старшая сестра мальчика.

Проклятое место

Рядом с Ярославом в момент трагедии была его девушка Источник: Анна Томских











На речке Пышма, где утонул Даня, это не первое происшествие. Местные жители хорошо знают об опасности этой воды, но всё равно год за годом здесь тонут люди. В 2023-м река унесла жизнь 15-летнего Ярослава. Добрый и общительный мальчик тогда только поступил в училище-интернат для инвалидов в Камышлове. Подросток пытался перейти на другой берег по камням, несмотря на то, что не умел плавать. Его затянуло в подводную ловушку, из которой выбраться так и не удалось.



— Это горе. Первое, что мне сказали после фразы, что ваш ребенок утонул: «Мы только сегодня утром дали ему подписать бумагу о том, что на реку ходить нельзя», — рассказывала после трагедии Александра, мама погибшего подростка.



Ярослав отпросился в интернате погулять и отправился на речку Источник: Vk.com











По словам местных жителей, когда-то у реки выставляли береговую охрану и ловили подростков, которые рвутся в воду, но сейчас за детьми никто не следит. Единственное ограничение для купания — запреты родителей, но слушаются их далеко не все.



— Для детей кажется крутым то, что влезли на запретное, они этим гордятся. Да и это единственное место, где можно искупаться. Вот если бы был другой пляж, то, конечно, вряд ли кто туда бы полез, — говорит местная жительница Валентина. — Подростки ходят по этим камням и ныряют под воду, а там такое сильное течение и воронки. Очень страшно.

Прощание с мальчиком

В Храме на Крови священнослужители поговорили с мамой ребенка, но отпевать мальчика не стали Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Проводить Даню в последний путь пришли его друзья, одноклассники и их родители. Мама очень хотела, чтобы сына отпели в церкви, но ей отказали: мальчик пару недель не дожил до своего крещения. Семья уже договорилась с храмом, но тут случилась трагедия. По церковным законам отпевать некрещеных нельзя.



Прах Даниила развеют над морем, где он мечтал побывать Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Родные решили кремировать тело ребенка. Пока урну с прахом будут хранить дома, а потом хотят развеять над морем — мальчик мечтал в нем поплавать. Они с папой планировали поехать на отдых вместе.