«Постоянно говорил, что хочет к папе». Шестилетний мальчик утонул вскоре после похорон отца, погибшего на СВО

В начале лета в маленьком уральском городе Камышлове Свердловской области случилась трагедия, которая потрясла всех его жителей. В реке Пышме утонул шестилетний Даниил, которого старшие друзья уговорили залезть в воду. Все, кто знал мальчика, считают его гибель мистической. Он умер вскоре после похорон его отца: 33-летний Евгений был мобилизованным и погиб на СВО. Папа с сыном были очень близки. Отец даже хотел забрать его у бывшей супруги, когда вернется с передовой, и, как говорят теперь местные, забрал навсегда.
Наши коллеги из E1. RU рассказывают подробности этой истории, полной таинственных совпадений.
Трагедия на воде
— Я понимаю, что ребенку можно было помочь. Я не могу принять, что его не спасли, — старшая сестра шестилетнего Дани помнит каждую минуту того страшного дня, когда погиб ее маленький братик.
Девушка была в сотне километров от места трагедии, когда ей позвонили и сообщили, что мальчик утонул. Пока Катя добиралась из Екатеринбурга в Камышлов, а потом следила за работой спасателей с берега, она не теряла надежды, что это ошибка. На протяжении четырех часов шестилетнего Даниила искали на дне реки Пышмы.
— Я написала своим верующим друзьям, попросила помолиться, чтобы его живым нашли. Так надеялась, что где-то его вынесло к берегу, что он без сознания лежит, хотя бы так. Или что он выплыл с другой стороны реки, домой побежал от испуга, — плачет старшая сестра. — Его в таком положении достали, он уже окаменел. У него такие ручки — знаете, когда пытаешься выплыть, и ножки в таком согнутом положении. Он об камни там бился, всё лицо было в ранах.
Даниилу строго-настрого было запрещено приближаться к воде. 2 июня мама отпустила его во двор покататься на самокате. В последний раз он позвонил ей и попросил перевести денег на мороженое и воду, но так их и не купил.
— Я почувствовала, что что-то случилось, — рассказала E1.RU Анастасия, мама Даниила. — Он обычно сразу бежит в магазин, а тут оплаты не было. Начала ему звонить — он трубку не берет. Потом ответил мужчина, который пытался его спасти, достать. Он сказал: «Я не знаю, как вам сказать, но ваш ребенок, наверное, утонул».
К речке Даню позвали старшие мальчишки. Говорят, он прыгнул в воду за мячиком, и его затянуло на дно. Ребенок немного умел плавать, но не смог справиться с сильным течением.
— У нас там камни и образуется воронка. Если затянет — ты ушел на три с половиной метра, — говорит мама. — Я не могу поверить, что это случилось с нашим мальчиком. Наш ангелочек — «пушистые щечки». Сёстры его тискали постоянно как пупса, а я малышочка-дружочка баловала очень сильно. Очень долгожданный сыночек, его все очень любят, папа души в нем не чаял.
Умерли друг за другом
С отцом у Дани была особая связь. Хотя семейная жизнь родителей не задалась и они расстались, когда сын был совсем маленьким, папа всегда был с ним рядом. Евгений Иванов — известный в Камышловском районе футбольный тренер. Работал в детской спортивной школе поселка Октябрьского и преподавал физкультуру детям из села Галкинского. Осенью 2022 года он попал под частичную мобилизацию. Военнослужащий постоянно звонил маленькому сыну и очень скучал по нему на передовой.
— Он хотел после СВО забрать ребенка к себе. Еще перед уходом туда обустраивал жилье, чтобы у сына всё необходимое было, — рассказала двоюродная сестра Евгения Иванова. — С мамой Дани у них были сложные напряженные отношения, а Даня был для него всем. У Жени есть дочь от первого брака, он ее тоже любил, но, конечно, он очень хотел сына. Он его воспитывал и тренировал. Хотел его на футбол отдать осенью.
Евгений был лучшим вратарем города, вспоминают о нем коллеги. Он играл за команду «Авангард» села Никольского и был отличным наставником для юных футболистов. Повестку на СВО ему принесли домой. Тогда из спортивной школы на передовую разом забрали трех тренеров. Прошлым летом Евгений приезжал в отпуск и приходил на поле вместе с сыном.
— Они постоянно были вместе с Даней. Малыш за ним тянулся, сам всегда хотел везде с ним быть. И на тренировки, и на соревнования приходил с ним, — вспоминает заместитель директора спортивной школы в поселке Октябрьском Александр Мелюхов. — Даже если кто-то другой проводил соревнования, он приезжал и всегда его с собой брал. И он постоянно о нем рассказывал.
Родители Дани после развода не сразу наладили дружеские отношения. Первое время они боролись за сына и не могли нормально договориться. Однажды Евгений даже выкрал ребенка у бывшей супруги, но потом одумался и вернул мальчика маме. С годами страсти улеглись, но периодически папа грозился забрать Даниила к себе насовсем.
— Говорил, что он у меня его заберет, хотел приехать в отпуск перед Новым годом, говорил: «Я на весь Новый год его у тебя заберу. Летом поеду с ним на море», — вспоминает мама мальчика Анастасия. — Я никогда не верила в мистику, но тут приходится поверить. Даниил умер следом за своим отцом.
Сейчас, когда Анастасия вспоминает слова бывшего мужа, у нее бегут мурашки по коже. В начале апреля мобилизованного Евгения Иванова с воинскими почестями проводили в последний путь. Он погиб на поле боя. Даня был на похоронах папы, а после них стал часто заводить разговоры о смерти. Близкие теперь вспоминают, что мальчишка будто предчувствовал свою скорую гибель.
— Даня постоянно говорил, что хочет к папе. На стене в туалете он нарисовал надгробия, где написал: «Даня и папа». И меня это напугало, это было еще зимой. Это как... Господи, — плачет старшая сестра мальчика.
Проклятое место
На речке Пышма, где утонул Даня, это не первое происшествие. Местные жители хорошо знают об опасности этой воды, но всё равно год за годом здесь тонут люди. В 2023-м река унесла жизнь 15-летнего Ярослава. Добрый и общительный мальчик тогда только поступил в училище-интернат для инвалидов в Камышлове. Подросток пытался перейти на другой берег по камням, несмотря на то, что не умел плавать. Его затянуло в подводную ловушку, из которой выбраться так и не удалось.
— Это горе. Первое, что мне сказали после фразы, что ваш ребенок утонул: «Мы только сегодня утром дали ему подписать бумагу о том, что на реку ходить нельзя», — рассказывала после трагедии Александра, мама погибшего подростка.
По словам местных жителей, когда-то у реки выставляли береговую охрану и ловили подростков, которые рвутся в воду, но сейчас за детьми никто не следит. Единственное ограничение для купания — запреты родителей, но слушаются их далеко не все.
— Для детей кажется крутым то, что влезли на запретное, они этим гордятся. Да и это единственное место, где можно искупаться. Вот если бы был другой пляж, то, конечно, вряд ли кто туда бы полез, — говорит местная жительница Валентина. — Подростки ходят по этим камням и ныряют под воду, а там такое сильное течение и воронки. Очень страшно.
Прощание с мальчиком
Проводить Даню в последний путь пришли его друзья, одноклассники и их родители. Мама очень хотела, чтобы сына отпели в церкви, но ей отказали: мальчик пару недель не дожил до своего крещения. Семья уже договорилась с храмом, но тут случилась трагедия. По церковным законам отпевать некрещеных нельзя.
Родные решили кремировать тело ребенка. Пока урну с прахом будут хранить дома, а потом хотят развеять над морем — мальчик мечтал в нем поплавать. Они с папой планировали поехать на отдых вместе.
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