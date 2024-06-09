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Происшествия Полицейские и пожарные машины: двухэтажный барак загорелся у телевышки — смотрим кадры с места пожара

Полицейские и пожарные машины: двухэтажный барак загорелся у телевышки — смотрим кадры с места пожара

Возгорание произошло на улице Римского-Корсакова

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В Новосибирске загорелся заброшенный неэксплуатированный барак

Вечером 9 июня на левом берегу Новосибирска произошел пожар. Как сообщали в МЧС, в городе загорелся заброшенный неэксплуатированный барак. НГС посмотрел, как пожарные справляются с огнем в здании. Публикуем фотографии с места пожара.

По данным МЧС, пожар вспыхнул на улице Римского-Корсакова. Силы и средства ведомства были стянуты по рангу 1БИС
По оперативной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет
Первые сообщения о возгорании появились в соцсетях после 20:00 часов
Читатель НГС сообщал, что инцидент случился в районе перекрестка улиц Степная и Римского Корсакова. По данным 2ГИС, недалеко от этого участка находится телевышка
Позже вблизи места пожара заметили полицейские машины. Автомобили стояли на улице Степной
В пресс-службе ГУ МВД России по региону НГС уточняли, что сотрудники организовывали безопасность на проезжей части и проводили беседы с людьми для безопасного нахождения вблизи происшествия
Дым от пожара можно заметить далеко от места произошедшего

В начале июня на улице Оловозаводской в Новосибирске вспыхнул крупный пожар. Мы собрали подробности происшествия в одном видео.

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