Происшествия Полицейские и пожарные машины: двухэтажный барак загорелся у телевышки — смотрим кадры с места пожара
Полицейские и пожарные машины: двухэтажный барак загорелся у телевышки — смотрим кадры с места пожара
Возгорание произошло на улице Римского-Корсакова
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Вечером 9 июня на левом берегу Новосибирска произошел пожар. Как сообщали в МЧС, в городе загорелся заброшенный неэксплуатированный барак. НГС посмотрел, как пожарные справляются с огнем в здании. Публикуем фотографии с места пожара.
В начале июня на улице Оловозаводской в Новосибирске вспыхнул крупный пожар. Мы собрали подробности происшествия в одном видео.