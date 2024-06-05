«Спешно удалились»: в соцсетях Новосибирска появилось видео со стрельбой у высотного дома

В соцсетях Новосибирска опубликовали видео со стрельбой. Кадры появились в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 5 июня.
В группе со ссылкой на подписчика сообщили, что инцидент произошел на территории многоквартирного дома по улице Аэропорт, 55/1. По данным 2ГИС, на участке находится 25-этажное жилое здание.
Момент произошедшего попал на видео. В телеграм-канале заявили, что молодой человек якобы целился в сотрудника одной из управляющих компаний.
— Дом оборудован тревожной кнопкой МВД охрана (Росгвардия). По приезду группы реагирования, молодые люди спешно удалились, — приводятся слова подписчика.
В сообщении сказано, что материалы о ситуации передали в полицию. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России и управления Росгвардии по региону с целью узнать подробности произошедшего, в последнем пообещали уточнить данные.. В управляющей компании, которая упоминается в сообщении, не ответили на звонок журналиста.
Несколько дней назад в Первомайском районе неизвестные обстреляли автомобиль. По публикации данных в Сети в полиции проведут проверку.