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Происшествия «Спешно удалились»: в соцсетях Новосибирска появилось видео со стрельбой у высотного дома

«Спешно удалились»: в соцсетях Новосибирска появилось видео со стрельбой у высотного дома

Инцидент якобы случился на улице Аэропорт

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Инцидент якобы случился в Новосибирске

В соцсетях Новосибирска опубликовали видео со стрельбой. Кадры появились в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 5 июня.

В группе со ссылкой на подписчика сообщили, что инцидент произошел на территории многоквартирного дома по улице Аэропорт, 55/1. По данным 2ГИС, на участке находится 25-этажное жилое здание.

Момент произошедшего попал на видео.

Момент произошедшего попал на видео. В телеграм-канале заявили, что молодой человек якобы целился в сотрудника одной из управляющих компаний.

— Дом оборудован тревожной кнопкой МВД охрана (Росгвардия). По приезду группы реагирования, молодые люди спешно удалились, — приводятся слова подписчика.

В сообщении сказано, что материалы о ситуации передали в полицию. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России и управления Росгвардии по региону с целью узнать подробности произошедшего, в последнем пообещали уточнить данные.. В управляющей компании, которая упоминается в сообщении, не ответили на звонок журналиста.

Если вы стали свидетелем ситуации или знаете подробности инцидента, просим связаться с НГС
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Несколько дней назад в Первомайском районе неизвестные обстреляли автомобиль. По публикации данных в Сети в полиции проведут проверку.

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