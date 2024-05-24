Момент падение Porsche и слова очевидца: все, что известно о ночной аварии на Ипподромской в одном видео

Посмотрите короткое видео об аварии Источник: предоставлено читательницей НГС

Прошедшей ночью 38-летняя женщина на Porsche Cayenne врезалась в столб на улице Фрунзе, после машина улетела вниз на Ипподромскую магистраль. Очевидцы рассказывают, что слышали громкий хлопок, а на месте аварии нашли светофор и дорожные знаки. Все, что известно о происшествии НГС собрал в одном видео, посмотрите его выше.

Авария с Porsche Cayenne произошла 23 мая в 23:50, объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

— Я живу напротив, услышала громкий хлопок, который длился примерно 10 секунд. Из окна увидела перевернутый Porsche, машина вылетела с улицы Фрунзе на Ипподромскую магистраль, — рассказала читательница НГС.



Спустя несколько минут, говорит очевидец, приехала скорая помощь, из автомобиля достали женщину, врачи тут же погрузили ее в машину скорой помощи и увезли в больницу. Случайные прохожие пытались перевернуть автомобиль, но сделать это удалось только спасателям.

На месте аварии работали сотрудники ДПС и спасатели МАСС, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Осенью прошлого года автомобиль пробил ограждение на мосту и повис над улицей Ипподромской, но не упал, момент аварии попал на видео.

