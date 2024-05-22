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Мужчина потерял сознание в метро

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Происшествия «Похоже, рабочему плохо стало»: мужчина в оранжевой жилетке потерял сознание в новосибирском метро

«Похоже, рабочему плохо стало»: мужчина в оранжевой жилетке потерял сознание в новосибирском метро

Пострадавшему пришли на помощь медики подземки

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27 комментариев
Инцидент произошёл около 9 утра 22 мая

Пожилой мужчина в оранжевой жилетке потерял сознание на посадочной платформе станции метро «Октябрьская» в Новосибирске. Об этом утром 22 мая НГС рассказала читательница Елизавета.

— Бородатый мужчина лежал без сознания: похоже, рабочему плохо стало. Его привели в чувство медики, которых позвали на помощь неравнодушные очевидцы. Пострадавшего увели, он пошатывался, — отметила читательница.

НГС направил запрос в пресс-службу новосибирской подземке. При получении комментария материал будет дополнен.

Ранее женщина потеряла сознание на борту самолета, летевшего из Новосибирска. Несмотря на произошедшее, командир принял решение следовать в аэропорт назначения.

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