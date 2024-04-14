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Происшествия Самолет столкнулся с птицей во время вылета из Новосибирска — экипаж принял решение продолжить полет

Самолет столкнулся с птицей во время вылета из Новосибирска — экипаж принял решение продолжить полет

Транспортная прокуратура начала проверку

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Воздушное судно следовало по маршруту Новосибирск — Сочи

Самолет S7 Airlines столкнулся с птицей во время взлета из аэропорта Толмачево. Инцидент произошел 13 апреля во время вылета воздушного судна по маршруту Новосибирск — Сочи. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

— По указанному факту Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, — пояснили в ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, птица врезалась в правое лобовое стекло. Командир воздушного судна не заметил видимых повреждений, поэтому самолет продолжил полет до аэродрома назначения.

Ранее мы также писали, что самолет из Новокузнецка вынужденно приземлился в Новосибирске. В него врезалась птица.

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Самолет S7 Airlines Новосибирск Сочи
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