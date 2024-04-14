Самолет столкнулся с птицей во время вылета из Новосибирска — экипаж принял решение продолжить полет

Самолет S7 Airlines столкнулся с птицей во время взлета из аэропорта Толмачево. Инцидент произошел 13 апреля во время вылета воздушного судна по маршруту Новосибирск — Сочи. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
— По указанному факту Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, — пояснили в ведомстве.
Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, птица врезалась в правое лобовое стекло. Командир воздушного судна не заметил видимых повреждений, поэтому самолет продолжил полет до аэродрома назначения.
Ранее мы также писали, что самолет из Новокузнецка вынужденно приземлился в Новосибирске. В него врезалась птица.