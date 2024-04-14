«Ребенок просто голый вышел». В Петербурге случайно вскрылась история трех детей, живших в подвале

Дети больше месяца жили с отцом в грязном подвале с крысами Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Голый бетонный пол, кое-где прикрытый линолеумом и ковром, низкие потолки, под которыми проходят трубы с кипятком, крысы... Большинство людей даже на экскурсию не зашли бы в подобное место, а трое мальчиков прожили в таком подвале на юге Петербурга больше месяца. С ними жил мужчина, представляющийся отцом и уверенный, что лучше дома для детей быть не может.



Как обнаружили детей



О семье узнали случайно: младший из братьев выбежал из подвала, и его заметила жительница дома. В беседе с «Фонтанкой» она подробнее рассказала о том, как увидела малыша.



— Ну ребенок просто голый вышел, — описывает очевидица. — Он просто голый, абсолютно. Без белья даже. Может быть, у них просто со стиркой проблемы были. Мы в машину спустились с детьми. Я и увидела ребенка. Я испугалась туда спускаться, позвала к себе. Потому что я подумала, что разные ситуации могут быть, может быть, там кто-то умер.





По словам женщины, вскоре к мальчику подбежал мужчина, который представился отцом. Петербурженка захотела узнать, в каких условиях живут дети, которых она ни разу не видела во дворе. Мужчина показал ей подвал и рассказал, сколько лет мальчикам. Младшему два года (он и выбежал на улицу), среднему — четыре, а старшему — шесть лет. При этом у младшего из братьев нет никаких документов, кроме СНИЛСа, а у остальных в свидетельствах о рождении нет записи об отце. У самого мужчины не было никаких документов, подтверждающих отцовство.



Такую картину увидела женщина, войдя в подвал Источник: fontanka.ru











— Оказалось, что они тут уже четыре месяца, — рассказывает жительница дома. — Сам-то он тут уже полтора года живет. Это у него как мастерская. Он мне объяснил, что он покупает запчасти, делает из них компьютеры и продает.



В подвале был жуткий беспорядок. На бетонном полу разбросаны доски и провода. Маленькая импровизированная кухня тоже вся грязная. Тарелки стоят на деревянных поддонах, а в мультиварке варится непонятная смесь из разных круп. Здесь же, под ногами, — мусор вперемешку с картофельными очистками.



Так выглядела кухня, на которой мужчина готовил для троих детей Источник: fontanka.ru















Мужчина, представившийся отцом детей, рассказал, что в садик они не ходят, ведь в садике все дети болеют. А он и так еле-еле справляется, пытаясь хоть на что-то заработать. Болезни тут совсем ни к чему.



Увидев обстановку, в которой живут дети, женщина вызвала полицию.



Этот подвал был домом для трех мальчиков, старшему из которых всего шесть лет Источник: fontanka.ru











Антисанитария — резюмировали полицейские и забрали детей в больницу, а мужчину — в участок для разбирательств. В больнице мальчиков осмотрели: у них были синяки, ссадины и симптомы ОРВИ. Врачи отметили, что отец детей не бил. Состояние детей определили как среднетяжелое и принялись лечить мальчиков.

В подвале, где жили дети, царил жуткий беспорядок Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга











Что известно про родителей мальчиков



Тем временем удалось кое-что узнать и про предполагаемого отца: Артуру 36 лет, он родился в Энгельсе. В подвале жил полгода, снимая его за 12 тысяч в месяц, хотя в ближайшее время аренда должна была удвоиться. Артур очень гордится своими детьми: в подвале он научил их всему, что пригодится в жизни.



— Вы посмотрите на моих мальчиков! Если найдете в этом городе более красивых и здоровых детей, покажите их мне. Таких нет. Пацаны освоили язык программирования, играли в «Майнкрафт», пели в нашей импровизированной студии. Они всё умеют сами: убирать, варить крупы и овощи, накрывать стол. Я их успел обучить всему быту. Они здоровы и физически, и психически. Я учил их общаться искренне и не бояться выражать свои мысли. Если им что-то не нравилось, мы прямо говорили об этом, пока они логически не понимали, что к чему. Они не едят мясо. Они сами пришли к выводу, что это убийство живых существ. Им жалко животных. Они против насилия. У них было всё, что они любили. И главное, я был всегда рядом. Чему теперь их научат? Есть мясо и ходить в строю, — описывает детей Артур.



Вместе с этим мужчина пролил свет на другие подробности жизни семьи. Кроме людей, в подвале жили крысы и голубь.

— Поначалу мы их пугались, — рассказал Артур журналистам. — Потом крысы переселились в кладовку, куда мы поставили им миску с крупой, чтобы они нам не мешали. Мы не могли их убить, рука не поднималась, а поймать было невозможно. У нас еще и голубь жил. Мы его на улице подобрали. Выходили, кормили и поили. Он пел детям свои курлыканья. Он и сейчас тут, ходит по подвалу, как кот. Не улетает, живет с нами.

По соседству с тремя детьми в подвале жили крысы и голубь Источник: fontanka.ru











Про мать детей тоже рассказал: она есть, но уже полгода как уехала в Самару, бросив тут детей и не сказав, где точно поселилась. Но мать детей не оставила их совсем без поддержки: исправно высылала 10 тысяч рублей каждый месяц.

31-летняя Анастасия уже была известна правоохранителям: ранее ей назначали судебный штраф за попытку кражи и вручали протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Когда с женщиной связались, она сказала, что была не в курсе того, как жили ее дети. К тому же оказалось, что она никуда не сбегала, а переехала в Самару вместе с детьми, откуда они вернулись погостить к папе. При этом Анастасия и Артур договорились, что дети поедут обратно, как только сами захотят.



— Это их биологический отец, я разрешила побыть с детьми ему, потому что у старшего сына с ним очень хорошая связь, он участвовал в воспитании детей, — передает «Фонтанка» слова матери. — Он приехал ко мне в Самару, куда мы с детками перебрались из Петербурга полгода назад. Он приехал, чтобы просто забрать детей погостить. Они не жили с ним полгода, у меня есть билеты, которые это подтверждают.



Анастасия не знала, в каких условиях живут три ее сына Источник: fontanka.ru











Чтобы быть в курсе, как живут дети, Анастасия звонила в Петербург по видеосвязи. На экране мальчики всегда были чистые и причесанные, поводов для беспокойства не было никаких.



— То, что СМИ пишут о «полуголом ребенке-маугли», никак не сочетается с тем, что я видела. Пишут, что дети не разговаривают, но в то же время правоохранительные органы опрашивают их. Меня пугает, что люди настолько жестоко могут относиться к матери и детям, — жалуется Анастасия.





Слово «подвал» тоже показалось женщине неподходящим. Жилище своих детей она назвала офисом, каких в Петербурге много.

— В Петербурге это распространено. Он снимал это помещение, оборудованное под технику. Он компьютерами занимается, радиотехникой, ему это интересно, это его хобби и заработок, — объяснила Анастасия.



Захламленный подвал мать троих мальчиков называет «офисным помещением» Источник: fontanka.ru











В общем, в представлении матери с детьми всё было хорошо. Когда она узнала, что семьей заинтересовалась полиция, тут же рванула в Санкт-Петербург.

— Я выехала сразу же, как только узнала о случившемся. Детей мне увидеть не дают. Изначально мне позвонили из полиции, мне сказали, что детей забирают. Потом позвонила женщина из ПДН, она была настроена очень негативно. Она не захотела меня выслушать, лишь сказала, что я могу оставаться в Самаре и не ехать в Петербург. После моего общения с журналистами мне стали поступать звонки уже в другом тоне. Сказали, что меня ждут и очень хотят со мной поговорить, — сообщила Анастасия.

