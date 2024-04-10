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Происшествия Как нефтяник выжил в двух авиакатастрофах — видеоистория

Как нефтяник выжил в двух авиакатастрофах — видеоистория

Геннадий Спирин не видит в этих событиях ничего мистического

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Геннадий Спирин — пенсионер из Тюмени. В прошлом он несколько раз мог погибнуть. Геннадий выжил в двух авиакатастрофах и двух жутких ДТП. В произошедшем он не видит ничего мистического и уверен, что причина этих катастроф — человеческий фактор.

16 марта 2005 года возле поселка Варандей Ненецкого автономного округа разбился самолет Ан-24РВ, выполнявший рейс РЛ-9288 из Уфы в Нарьян-Мар. На борту самолета находились 7 членов экипажа и 45 пассажиров, летевших на вахту. При крушении погибли 28 человек, среди 24 выживших оказался Геннадий Спирин, он получил множество тяжелых переломов.

— Я очнулся оттого, что мы уже упали. <...> Первая мысль была то, что надо подтянуться, оторвать ее [обшивку] и обеспечить проход. Только приподнялся, всё, удар, сильнейший удар по голове, то есть до сих пор я не могу понять чем, от чего. Вот, ну и подтянулся до пояса и потерял сознание. Хорошо, что вывалился из самолета наружу. Сколько я там пролежал, не знаю, очнулся от того, что голова горит. Шевелюра такая богатая была. Попытался подняться, а встать уже не смог, — вспоминает Геннадий Спирин.

Через год тяжелой реабилитации нефтяника и родственников погибших пригласили на церемонию освящения часовни, ее построили на месте крушения. Геннадий Спирин оказался единственным из пассажиров разбившегося Ан-24РВ, кто, несмотря на протесты близких, согласился полететь на место трагедии. Но вертолет, на котором он летел, упал.

Как Геннадию Спирину удалось выжить в жутких авиакатастрофах — смотрите в этом видео.

Ранее мы рассказывали о самой страшной катастрофе в истории тюменской авиации. В поле рухнул самолет ATR 72, который должен был улететь в Сургут. На борту находилось 43 человека, из которых выжили только 10. Самолет пробыл в воздухе чуть больше минуты.

ПО ТЕМЕ
Авиакатастрофа Ненецкий автономный округ Варандей Крушение Ан-24 Ан-24 Геннадий Спирин
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