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Тело мужчины нашли в Первомайском районе

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Происшествия Личность не установлена: тело мужчины нашли в Первомайском районе

Личность не установлена: тело мужчины нашли в Первомайском районе

Следователи проводят проверку

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Следователь провел осмотр места происшествия

В Новосибирске нашли тело мужчины. Его обнаружили на придомовой территории одного из зданий, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Речь идет о доме в Первомайском районе. Сибиряка нашли накануне, 5 апреля, его личность до настоящего времени не установлена.

— Следственным отделом по Первомайскому району проводится уголовно-процессуальная проверка, — сообщили в ведомстве. — Следователь провел осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В феврале в Новосибирске на льду обнаружили труп мужчины. Его передали сотрудникам полиции.

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