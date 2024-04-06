Личность не установлена: тело мужчины нашли в Первомайском районе

В Новосибирске нашли тело мужчины. Его обнаружили на придомовой территории одного из зданий, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Речь идет о доме в Первомайском районе. Сибиряка нашли накануне, 5 апреля, его личность до настоящего времени не установлена.
— Следственным отделом по Первомайскому району проводится уголовно-процессуальная проверка, — сообщили в ведомстве. — Следователь провел осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В феврале в Новосибирске на льду обнаружили труп мужчины. Его передали сотрудникам полиции.