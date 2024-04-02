В Сибири самолет с 15 пассажирами выкатился за полосу в аэропорту

Судя по кадрам, борт уперся в снег Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура / T.me











Самолет, летевший из Красноярска в Светлогорск, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, которая начала проверку по инциденту.



Всё произошло сегодня, 2 апреля, около 15:00. Рейс осуществляла компания «КрасАвиа» на самолете Ан-24. На борту находились 15 пассажиров, двое из них — несовершеннолетние. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», самолет зарылся в снег передней стойкой шасси. У воздушного судна, по предварительной информации, повреждены детали левого двигателя. Росавиация классифицировала событие как серьезный авиаинцидент и приступила к расследованию.

Похожий случай произошел в начале января в Норильске. Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Тогда на борту находились 169 человек.