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Происшествия В Сибири самолет с 15 пассажирами выкатился за полосу в аэропорту

В Сибири самолет с 15 пассажирами выкатился за полосу в аэропорту

Борт выкатился на 15 метров

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Судя по кадрам, борт уперся в снег

Самолет, летевший из Красноярска в Светлогорск, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, которая начала проверку по инциденту.

Всё произошло сегодня, 2 апреля, около 15:00. Рейс осуществляла компания «КрасАвиа» на самолете Ан-24. На борту находились 15 пассажиров, двое из них — несовершеннолетние. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», самолет зарылся в снег передней стойкой шасси. У воздушного судна, по предварительной информации, повреждены детали левого двигателя. Росавиация классифицировала событие как серьезный авиаинцидент и приступила к расследованию.

Похожий случай произошел в начале января в Норильске. Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Тогда на борту находились 169 человек.

Ранее мы рассказывали, как краевые депутаты и сенатор пользуются ВИП-залами в красноярском аэропорту и сколько на это тратит бюджет.

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Самолет выкатился за полосу Самолет КрасАвиа Борт Светлогорск Красноярск
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