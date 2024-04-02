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Происшествия Спецоперация на Украине Беспилотники впервые атаковали Татарстан. Есть пострадавшие

Беспилотники впервые атаковали Татарстан. Есть пострадавшие

Очевидцы засняли пугающее видео взрыва

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Сообщается о пяти пострадавших

2 апреля беспилотники впервые атаковали Татарстан. Власти региона заявили, что дроны летели на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

— Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения, — заявили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

Власти также добавили, что все службы находятся в повышенной готовности.

В результате атаки пострадали пять человек, сообщает Baza, предприятие отчиталась о двух пострадавших. Всего на территорию ОЭЗ «Алабуга» упали три дрона. В зданиях общежития выбиты стёкла и двери.

Отмечается, что технологический процесс на предприятиях нарушен не был.

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