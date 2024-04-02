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Происшествия эксклюзив «Врачи за нее борются»: что известно о состоянии сибирячки, которой оторвало ногу во время ДТП у подъезда

«Врачи за нее борются»: что известно о состоянии сибирячки, которой оторвало ногу во время ДТП у подъезда

Женщина сильно пострадала

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Соседи сдали кровь после инцидента у подъезда

Женщина, в которую на прошлой неделе врезался автомобиль у подъезда, находится под пристальным наблюдением врачей. Об этом корреспонденту НГС рассказали соседи пострадавшей.

— Врачи за нее борются. В реанимации вроде до сих пор, не говорили, что ее перевели. Кровь люди сдали, но это же для банка. Не прям для нее, как мы поняли (сразу пострадавшим свежую кровь не переливают), — объяснил корреспонденту НГС сосед женщины.

Другая соседка сообщила, что информации об изменении здоровья женщины нет — она, по ее словам, так же в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 25 марта в 18:36 на Ватутина, 11 и попал на видео, которое было опубликовано телеграм-каналом «АСТ-54 Blaсk». Автомобиль на скорости врезался в подъезд, откуда вышла женщина.

Дверь вдавило внутрь подъезда после удара кроссовера — соседи прислали фото последствий страшного ДТП.

Вы родственник пострадавшей? Или знакомы с водителем? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно).
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В 2023 году в Новосибирске грузовик без водителя врезался в подъезд дома. Инцидент попал на камеру домофона.

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