«Врачи за нее борются»: что известно о состоянии сибирячки, которой оторвало ногу во время ДТП у подъезда

Соседи сдали кровь после инцидента у подъезда Источник: Павел Пешков / NGS.RU











Женщина, в которую на прошлой неделе врезался автомобиль у подъезда, находится под пристальным наблюдением врачей. Об этом корреспонденту НГС рассказали соседи пострадавшей.



— Врачи за нее борются. В реанимации вроде до сих пор, не говорили, что ее перевели. Кровь люди сдали, но это же для банка. Не прям для нее, как мы поняли (сразу пострадавшим свежую кровь не переливают), — объяснил корреспонденту НГС сосед женщины.

Другая соседка сообщила, что информации об изменении здоровья женщины нет — она, по ее словам, так же в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 25 марта в 18:36 на Ватутина, 11 и попал на видео, которое было опубликовано телеграм-каналом «АСТ-54 Blaсk». Автомобиль на скорости врезался в подъезд, откуда вышла женщина.

Источник: «АСТ-54 Blaсk» / Telegram

Дверь вдавило внутрь подъезда после удара кроссовера — соседи прислали фото последствий страшного ДТП.

