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Происшествия Теракт в Crocus City Hall фоторепортаж «Сдерживали слезы, молились». Сотни человек пришли на панихиду и концерт у «Крокуса»: репортаж

«Сдерживали слезы, молились». Сотни человек пришли на панихиду и концерт у «Крокуса»: репортаж

На месте трагедии прошла акция памяти

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У «Крокус Сити Холла» прошел вечер памяти

На девятый день после трагедии в «Крокус Сити Холле» у стихийного мемориала прошла панихида по жертвам теракта. Акция памяти завершилась концертом классической музыки. Наши коллеги из MSK1.RU посетили поминальную службу и рассказали, как это было.

На панихиду пришли священнослужители, родственники и близкие погибших. Также у мемориала находились волонтеры, которые приняли участие в общей молитве.

Собравшиеся принесли церковные свечи и цветы

Концерт начался с минуты молчания. На стенах «Крокуса» показали проекцию — летящих журавлей.

Когда оркестр начал играть музыку, на фасаде появились портреты тех, кто погиб в результате теракта. Пришедшие люди еле сдерживали слезы и молились.

На концерт приехал отец восьмилетнего Ильи, которого сбили на парковке «Крокуса» террористы. Он поблагодарил всех спортсменов, которые решили поддержать его сына.

— Ребята, низкий поклон. Вы не представляете, как это лечит моего сына. Когда он видит кумиров, которые передают ему привет, которые помогают, которые приезжают в больницу, бросают все свои дела... Вы не представляете. Я хочу закончить словами из культового фильма «Брат»: «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Это вы, — сказал он.

Несмотря на дождь, люди продолжали стоять у «Крокуса» даже после окончания концерта
Толпа расступалась, чтобы пропустить пришедших к мемориалу

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» раздались выстрелы. Четверо налетчиков в камуфляже открыли огонь по людям, пришедшим на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. В результате теракта пострадали более 180 человек, погибли — 143. Опознание тел, найденных под завалами, всё еще продолжается.

В СИЗО уже отправились восемь обвиняемых в причастности к организации и совершению теракта. Среди них четверо предполагаемых налетчиков; семья Исломовых из Твери, которые, по версии следствия, продали стрелкам белый Renault и переводили деньги на поездки в Турцию; а также арендодатель квартиры в подмосковном Путилково, которая якобы стала для террористов штаб-квартирой. СК заявил о задержании еще одного подозреваемого, участвовавшего в схеме финансирования террористов.

Мы подробно рассказывали о том, где и в каких условиях будут сидеть обвиняемые в теракте в «Крокусе». Об актуальных новостях, связанных с трагедией, мы рассказываем в онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Теракт Крокус Сити Холл Панихида Мемориал Подмосковье
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