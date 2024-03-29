Глава СКР Бастрыкин потребовал повторный доклад о смерти 12-летней девочки в больнице в Новосибирской области

Девочка умерла в больнице в городе Купино Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о смерти 12-летней девочки в больнице в Купино. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.



Напомним, инцидент произошел в апреле 2022 года. Девочка была госпитализирована в Центральную районную больницу Купино. А 2 мая она скончалась в реанимации. Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Для установления причины смерти также назначили экспертизу в московском экспертном учреждении.



— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева повторный доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов, а по завершении расследования — о его результатах, — говорится в сообщении ведомства.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

