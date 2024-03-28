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Город «Дым, клиенты выходят голые»: новосибирцы обратились к Бастрыкину — они просят разобраться с местным банным комплексом

«Дым, клиенты выходят голые»: новосибирцы обратились к Бастрыкину — они просят разобраться с местным банным комплексом

Глава СК уже заинтересовался объектом

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Банный комплекс расположен на улице Лобачевского. Люди уверяют, что от его дыма им тяжело дышать, но это не единствення проблема

В Новосибирске началась проверка после того, как жители Карьера Мочище пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на местный комплекс «Павловские бани».

— Распространено видеообращение жителей станции Мочище к главе СК России о возведении банного комплекса на территории карьера с нарушением санитарных норм и норм пожарной безопасности. Заявители указывают, что местные власти не принимают мер по защите их прав. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Новосибирской области предоставить доклад о ходе проверки.

Местный житель Петр, попросивший не указывать его в фамилию в разговоре с НГС заявил, что банный комплекс на улице Лобачевского, 28а находится слишком близко к жилым домам. Вместе с соседями мужчина опасается, что однажды на территории микрорайона может случиться сильный пожар.

Кроме того, сибиряк прислал в редакцию ролик, судя по которому у домика после бани к купели идет женщина без бюстгальтера — в одних трусах.

— Уже нет сил жить в таких условиях. Понастроили деревянные бани с нескольких сторон участка, отступы от соседних домов не соблюдены, — считает он. — Подключен газ, и стоят печи на дровах. Боимся, что пьяные клиенты могут поджечь бани, и будет взрыв. У нас дома соседей рядом — [в таком случае] мы также загоримся. У нас маленькие дети... Дым. Клиенты выходят голые и полуголые к купелям.

Судя по дате на записи, видео было сделано 17 февраля этого года

В «Павловских банях» на момент подготовки публикации не взяли трубку. НГС написал в комплекс сообщение по номеру, указанному в 2ГИС.

Ранее под Новосибирском завод радиаторов поставил на улице дымящую печь — это разозлило соседа.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Бани Александр Бастрыкин Следственный комитет Конфликт
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