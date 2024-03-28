«Дым, клиенты выходят голые»: новосибирцы обратились к Бастрыкину — они просят разобраться с местным банным комплексом

Банный комплекс расположен на улице Лобачевского. Люди уверяют, что от его дыма им тяжело дышать, но это не единствення проблема

В Новосибирске началась проверка после того, как жители Карьера Мочище пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на местный комплекс «Павловские бани».

— Распространено видеообращение жителей станции Мочище к главе СК России о возведении банного комплекса на территории карьера с нарушением санитарных норм и норм пожарной безопасности. Заявители указывают, что местные власти не принимают мер по защите их прав. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Новосибирской области предоставить доклад о ходе проверки.

Местный житель Петр, попросивший не указывать его в фамилию в разговоре с НГС заявил, что банный комплекс на улице Лобачевского, 28а находится слишком близко к жилым домам. Вместе с соседями мужчина опасается, что однажды на территории микрорайона может случиться сильный пожар.

