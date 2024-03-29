«Называли клоуном»: прохожий напал на новосибирца Добрыню — в полиции пострадавший сочувствия не нашел

Конфликт на улице дошел до полицейского участка Источник: предоставлено читателем НГС Добрыней Галкиным / Александр Ощепков / NGS.RU











Учитель информатики, донор и волонтера из Новосибирска Добрыня Галкин заявил, что стал жертвой уличного нападения и не смог найти сочувствия у сотрудников полиции.

О ситуации он рассказал корреспонденту НГС.



— Я и мой брат Елисей с его девушкой и парой знакомых шли по Красному проспекту в сторону метро. Мы возвращались из кафе 25 марта. Недалеко от метро примерно в 19:10 с нами заговорил мужчина лет 45–50, стал задавать личные вопросы. Посреди беседы без предупреждения он ударил меня в голову. Пока я приходил в себя, мой брат обездвижил нападавшего. До и после насильственных действий мы общались с нападавшим вежливо, отвечая на его вопросы с эмоционально нейтральным окрасом. Когда нападавшего обездвижил брат, мы смогли успокоить его словами и уговорили дождаться сотрудников полиции, которых мы параллельно вызвали, — вспоминает Добрыня.



По словам парня, примерно через 15 минут к ним подошли полицейские и проводили к ближайшему полицейскому участку. Там Добрыня написал заявление на своего обидчика (по словам молодого человека, копию этого заявления он не сохранил, и ему не разрешили его сфотографировать), после чего его попросили освободить помещение, так как смена сотрудников заканчивалась.



— Сотрудники не представились, отказались вызывать или оказывать медицинскую помощь. Неоднократно сотрудник полиции говорил о том, что я сам виноват в произошедшем, и несколько раз назвал клоуном. Также забавно, что с нападавшим сотрудники говорили уважительно и никакого осуждения в его сторону не было. Заявление на сотрудника я тоже написал (копия есть в распоряжении редакции), — заявил Добрыня Галкин.



28 марта Добрыня получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы (копия направления есть в распоряжении редакции). Молодой человек намерен пройти его на днях.

В ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли подтвердить или опровергнуть обращение Добрыни Галкина в полицию по поводу нападения прохожего и поведения сотрудника полиции. В ведомстве попросили направить официальный запрос. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.



Ранее НГС писал о том, что мужчина с ножом напал на прохожих в Новосибирске. У одного он забрал пачку сливок.

