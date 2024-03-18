Мужчина с ножом напал на прохожих в Новосибирске — у одного он забрал пачку сливок

Мужчина нападал на улице Бориса Богаткова Источник: МВД по Новосибирской области











В Новосибирске задержали подозреваемого в разбойном нападении на прохожих. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирску, вчера, 17 марта, в Кировском районе напали на двух местных жителей.

В ведомстве сообщили, что возле дома на улице Богаткова на местного жителя напал мужчина, который угрожал предметом, похожим на нож. Подозреваемый пытался забрать портфель и нанес пострадавшему травму головы. После этого нападавший скрылся с места преступления. Через какое-то время он напал на другого на другого мужчину. У второго потерпевшего подозреваемый похитил пачку сливок.

Инцидент произошел вчера Источник: МВД по Новосибирской области

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

По фактам нападения полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Суд выбрал подозреваемому меру пресечения — его заключили под стражу. Расследование продолжается.

В Бердске прохожий неожиданно внезапно ударил юношу кулаком по лицу. Инцидент попал на камеры.

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