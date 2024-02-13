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Прохожий внезапно ударил подростка в лицо в Бердске — Бастрыкин приказал возбудить дело

Нападение произошло без причины

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Удар был настолько сильный, что подросток несколько минут сидел на льду

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на подростка в Бердске. Прохожий внезапно ударил юношу кулаком по лицу. Инцидент попал на камеры.

Удар был настолько сильный, что подросток несколько минут сидел на льду, истекая кровью.

— Председатель СК России поручил возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе его расследования, — говорится в сообщении СК России.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Бердск Онлайн» / Vk.com

По результатам проверки полицейскими уже было ранее возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

Ранее в Новосибирске арестовали 15-летнего парня, который с другом жестоко избил ровесника. Один из молодых людей отправлен в СИЗО, второй получил запрет определенных действий.

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