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В Новосибирске арестовали 15-летнего парня, который с другом жестоко избил ровесника

Один из молодых людей отправлен в СИЗО, второй получил запрет определенных действий.

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Один из задержанных пробудет в СИЗО 2 месяца.

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Следователи сообщили об избрании меры пресечения двум 15-летним жителям Новосибирска, которые ранее жестоко избили подростка в Кировском районе. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следственных органов, инцидент произошел вечером 21 января. Двое молодых людей, заранее договорившись, напали на 15-летнего подростка, которого били руками и ногами по туловищу. В лицо ему также распылили содержимое газового баллончика. От потерпевшего, которому также обрезали волосы, налетчики требовали передать им деньги.

Подозреваемых задержали в минувший вторник, 6 февраля. В среду, 7 февраля, им избрали меру пресечения по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Один из задержанных отправлен под стражу на срок в два месяца.

Второй в качестве меры пресечения получил запрет определенных действий. Ему запрещено покидать дом с 22 часов вечера до 6 утра, помещать массовые мероприятия и места скопления граждан, общаться с участниками уголовного дела, пользоваться интернетом и телефоном, а также приближаться к потерпевшему ближе чем на 100 метров.

О происшествии стало известно 3 февраля, после публикации видео, на котором подростки избивали школьника, полиция начала проверку. Ситуацию также взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

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