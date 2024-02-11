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«Прилетел такой нежданчик»: в Бердске мужчина без причины ударил прохожего по лицу — видео инцидента

Полиция проводит проверку

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Неизвестный рассек бровь пострадавшему

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В Бердске неизвестный мужчина ударил кулаком по лицу прохожего. Как рассказал НГС пострадавший, инцидент произошел 9 февраля на Ленина, 89а.

— Возвращался после прогулки с девушкой, шел домой с электрички, как внезапно прилетел такой нежданчик. Так как я после операции, то не смог быстро сориентироваться и ответить ему. Он мне рассек бровь, — молодой человек.

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Видео: Бердск Онлайн

Как уточнил, после случившегося он обратился в полицию. В пресс-службе регионального МВД подтвердили, что в ведомство поступало заявление по этому инциденту.

— 10 февраля в полицию поступило сообщение об обратившемся молодом человеке с травмой. Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске арестовали 15-летнего парня, который с другом жестоко избил ровесника. Один из молодых людей отправлен в СИЗО, второй получил запрет определенных действий.

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