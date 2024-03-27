Найдена новосибирская школьница, которая рассылала террористические сообщения — видео с извинениями за фейки

Девочка решила пошутить в социальных сетях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU / скриншот видео ГУ МВД России по Новосибирской области











В Новосибирске сотрудники полиции и ФСБ вышли на девочку, которая в социальных сетях и мессенджерах рассылала фейковые террористические сообщения. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



— Установлена несовершеннолетняя жительница Новосибирска, которая распространяла через мессенджеры и социальные сети ложные сведения. Установлено, что сообщения она распространяла ради развлечения, — сообщили в ведомстве.

К подростку приехали домой силовики Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

На видео девочка отвечает на вопросы силовиков. Школьница говорит, что сотрудники полиции приехали к ней по поводу террористических сообщений, к которым она имеет непосредственное отношение. Отмечается, что она посчитала это смешными и отправила подруге.



— Я очень раскаиваюсь, что так сделала, это очень неправильно. Просто, скорее всего, пересмотрела всего в телеграм-канале. Это очень плохо, — отметила юная сибирячка.



Несовершеннолетняя извинилась за свои действия. Проверка по поводу произошедшего продолжается.



В начале недели НГС рассказывал о рассылке с фейками, которые получали не только новосибирцы, но и жители других городов страны. О том, что не нужно верить распространяемой информации, предупреждала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.