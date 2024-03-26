«Тащили к выходу убитого ребенка»: строитель выжил при теракте в «Крокусе». Его рассказ, как всё было

Константин мечтал попасть на концерт, но едва не угодил под пули Источник: предоставлено Константином Ноздриным, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Константин Ноздрин 22 марта вместе с супругой был на площадке Crocus City Hall и думал, что приятно проведет время на выступлении любимой группы «Пикник». А в итоге едва не стал жертвой той бойни, что устроили террористы. По счастливой случайности ему с супругой, несмотря на полученные раны, удалось выбраться из уже полыхающего здания. По пути он снял жуткие кадры, облетевшие все соцсети, — расстрелянную семейную пару, лежащую на кресле рядом с эскалатором неподалеку от входа. В беседе с корреспондентом NGS42.RU Константин рассказал подробности того вечера, который навсегда войдет в историю России как одно из самых страшных событий страны.



— До 2019 года мы с супругой жили в Кемеровской области, я работал на шахте. Когда переехали в Москву, нашел работу лучше, сейчас строительством занимаюсь. Общих детей у нас нет, вместе с женой воспитываем ее ребенка от первого брака. Мы покупали билеты заранее, по-моему, еще в январе. Мы с женой фанаты группы «Пикник», давно ждали этот концерт. Выбирали между пятничным и субботним выступлением, но на 23-е уже на тот момент была большая заполняемость зала, а на 22-е купленных билетов было поменьше, поэтому мы и решили взять на пятницу.



Начиналось всё спокойно, никто, естественно, ничего не ведал. Все нарядные, радостные, веселые шли на концерт в предвкушении чего-то большого, радостного. И так же и мы были. Перед концертом зашли в буфет, отдыхали, выпивали, ели. Ни у меня, ни у супруги в тот день никого из знакомых, друзей, близких там больше не было. Билеты у нас на второй этаж были, там, где балконы, но в зал мы зайти так и не успели.

До концерта я упросил девчат на входе пустить в зал, посмотреть, потому что никогда там не был. Зашел, заснял видео сцены, сфотографировался сам и пошел дальше ждать начала, это было буквально за полчаса до теракта.

Источник: предоставил Константин Ноздрин

В буфете было очень много народа: кто-то гулял, кто-то просто сидел. Потом началась стрельба. Мы подумали, что это фейерверк какой-то, чтобы люди в зал собирались, типа начался концерт.



Сначала были эти хлопки, хотели уже спускаться, но тут началась паника. Буквально через 30 секунд люди начали ломиться с эскалаторов вверх в нашу сторону. Мы решили уходить оттуда, хотя и не осознавали всю серьезность этой ситуации, до конца не понимали, что там происходило.



В давке, которая была просто неимоверная, пострадала моя супруга. Мы забежали в туалет, чтобы там укрыться, толпа ее прижала, и она ударилась об стенку. Когда всё это происходило, пока прятались, позвонил родственникам. Сказал, чтобы они вызывали все службы, ну и вообще знали, где мы находимся.



Подождали немного и стали выбираться из здания. Увидели, как люди бежали, падали, толпа не останавливалась и неслась по тем, кто лежал. Все смотрели только вперед, искали глазами, где бы быстрее спрятаться.



Самих террористов мы, к счастью, не видели. Пока спускались на эскалаторе, я снимал, что происходит, и увидел мужчину и женщину, которые убитые лежали внизу. Эти кадры в интернете разошлись потом. На записи слышно «паника, паника, тише, паника», это моя жена говорит.

Источник: предоставил Константин Ноздрин

По пути помогли подняться и взяли с собой семейную пару, выбежали из здания через стеклянные двери. Одна створка открытая была, а вторую толпа выбила, и, когда мы там пробегали, мне распороло руку.



Мы выбежали на улицу — и к машине нашей. Она у нас в самом первом ряду стояла на парковке. К нам подбежала женщина вся в крови, мы подумали, что она раненая, но оказалось, у нее на глазах убили мальчика. Она вместе с подругой и мамой этого ребенка тащили его к выходу. Когда начался пожар, она как-то потеряла их и побежала к выходу. Женщины и погибший ребенок остались внутри, что с ними, так и не узнали, телефон у подруги больше не отвечал.



Отвезли пару, куда они просили, девушку в крови тоже, потом нас друзья забрали и привезли домой. По новостям видно было, что масштаб трагедии огромный, но осмысление произошедшего сразу не пришло, до сих пор еще не верится. На тот момент это было как будто кино какое-то, розыгрыш. Казалось, что не с нами всё происходит, несерьезно как-то, не по-настоящему.



На следующий день только поехали в больницу, у жены диагностировали сотрясение, у меня резаная рана. В станционере не остались, нас перевели на амбулаторное лечение. Соцслужбы с нами еще не связывались, пока только со следствием общались. В воскресенье с 11 до 16 часов в СКР давали показания, рассказывали, что видели, кто, что делал, начиная от того, как мы билеты купили, и до того, как домой приехали. Фото, видео — всё передали следствию.



Какого наказания заслуживают террористы? Пожизненного лишения свободы. Пускай сидят, мучаются всю жизнь. По мне, лучше так. Говорят про отмену моратория на смертную казнь, но это слишком легко для них, застрелят их, и всё, считай, отмучились. А на пожизненном, пускай вечно страдают, недоедают, недопивают, мерзнут, ходят до конца дней согнутыми «в ласточке». Вот. Да, пускай мучаются.

