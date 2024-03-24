Вместо крыши — огромный провал. Разрушенный Crocus City Hall сняли с вертолета: видео

24 марта разрушенный Crocus City Hall сняли с вертолета.
От концертного зала мало что осталось. Вместо крыши теперь — обугленный провал. Под завалами тем временем продолжают находить тела.
Всю информацию о трагедии мы собираем в режиме онлайн.
От концертного зала мало что осталось
24 марта разрушенный Crocus City Hall сняли с вертолета.
От концертного зала мало что осталось. Вместо крыши теперь — обугленный провал. Под завалами тем временем продолжают находить тела.
Всю информацию о трагедии мы собираем в режиме онлайн.