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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Вместо крыши — огромный провал. Разрушенный Crocus City Hall сняли с вертолета: видео

Вместо крыши — огромный провал. Разрушенный Crocus City Hall сняли с вертолета: видео

От концертного зала мало что осталось

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Теракт унес жизни более сотни человек

24 марта разрушенный Crocus City Hall сняли с вертолета.

От концертного зала мало что осталось. Вместо крыши теперь — обугленный провал. Под завалами тем временем продолжают находить тела.

Всю информацию о трагедии мы собираем в режиме онлайн.

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