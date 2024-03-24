«Горы цветов и свечей». Даже ночью люди продолжают приходить к мемориалу у Crocus City Hall: фоторепортаж

Люди продолжают приходить к мемориалу, несмотря на позднее время Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











Пошли вторые сутки после нападения вооруженных людей на концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Люди продолжают приходить к стихийному мемориалу с цветами, свечами и мягкими игрушками. Их количество не уменьшается.

— Тут горы цветов и свечей. И с каждой минутой их становится всё больше и больше. Скоро уже ночь, но народ продолжает приходить, — передает корреспондент MSK1.RU.



Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











Люди вешают часть игрушек на заборы, ограждающие здание «Крокуса». После возложения цветов, игрушек и свечей они не отходят сразу — отдают дань памяти минутой молчания.



Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











Ранее корреспондент MSK1.RU побывал у стихийного мемориала возле Crocus City Hall и в прямом эфире показал, что там происходит.

По последним данным, умерли 143 человека. Больше 120 ранены. В связи с терактом в концертном зале 24 марта объявлено в России днем общенационального траура. Об этом в своем обращении к гражданам сказал президент РФ Владимир Путин.



Всю информацию о трагедии, которая стала самой крупной в России за последние 20 лет, мы собираем в режиме онлайн. Также мы рассказываем о том, что пережили очевидцы в первые минуты теракта, в нашем видео.

