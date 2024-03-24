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Происшествия Теракт в Crocus City Hall подробности «Плакали почти все»: врач скорой рассказал, с какими травмами пострадавших в теракте увозили в больницу

«Плакали почти все»: врач скорой рассказал, с какими травмами пострадавших в теракте увозили в больницу

В больницах Москвы и области находятся 105 человек

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На месте работали более 80 бригад скорой помощи Москвы и Московской области

В больницах Москвы и Московской области находятся 105 человек. Еще 32 пострадавших получают амбулаторную помощь. Троих выписали. Всего в списке пострадавших при теракте 140 человек. Такие данные приводит департамент здравоохранения Подмосковья по состоянию на 19:00 23 марта.

Один из врачей скорой рассказал MSK1.RU о том, с какими травмами и в каком состоянии пострадавших доставляли в больницу. В основном у пациентов диагностируют огнестрельные ранения и ожоги.

— Ожоги различной степени и локализации, огнестрельные ранения конечностей, грудной клетки, брюшной полости. Кровотечения, конечно. Отравления угарным газом. Острые реакции на стресс, панические атаки. Люди были очень напуганы, плакали почти все. Но нам помогали психологи, спасибо им за это огромное, — поделился с журналистом MSK1.RU на условиях анонимности сотрудник скорой помощи.

На месте специалисты распределяли пострадавших по больницам в зависимости от характера травм

Один ребенок и 15 взрослых сейчас в крайне тяжелом состоянии. Еще 44 человека в тяжелом состоянии, из них двое — дети. Об этом сообщают в Минздраве. Список госпитализированных пострадавших можно найти здесь.

Вечером у Crocus City Hall, по некоторым данным, работали 90 бригад скорой помощи из Москвы и Московской области. Сотрудники МЧС и ЦЭМ организовали распределение пострадавших, которых доставляли в больницы в зависимости от характера травм.

— На дороге мы встретили экипаж ДПС, они нас сопроводили в 67-ю горбольницу, где нас приняли, говорит Владимир. Сразу же взяли все анализы, провели все исследования, рентген, флюорографию. И буквально не больше чем через 40 минут уже лежал на операционном столе, — рассказал один из пострадавших. Его слова приводит столичный депздрав в своем телеграм-канале.

Некоторых пациентов, которых госпитализировали в областные больницы, перевезли в Москву на вертолете.

О состоянии здоровья пострадавших детей рассказала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. По ее словам, в больницах сейчас находятся пятеро несовершеннолетних.

— Состояние двоих детей оценивается как тяжелое. Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, — написала в своем Telegram-канале Львова-Белова.

Одна из пострадавших — 11-летняя девочка из Тулы. У нее огнестрельное ранение и отек легких от угарного газа. На концерт она пришла со старшей сестрой, матерью и отцом. Когда началась стрельба — семья разделилась. Отец остался со старшей дочкой, а мама с младшей попали под обстрел. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова.

— Жену вынесли и пытались реанимировать в скорой. Девочку одну увезли в больницу, и Сергей только ночью узнал, где дочь. В коридоре больницы этот молодой мужчина, тяжело опираясь на стену, еще не осознает, что в его жизни всё трагически изменилось. Но сейчас главное — дочка, — пишет Мишонова.

Теракт в «Крокус Сити Холле» глазами очевидцев
Напомним, теракт Crocus City Hall произошел 22 марта. За 10 минут до начала концерта группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В концертном здании начался пожар, а преступники скрылись с места. Их удалось поймать на следующий день в Брянской области.
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