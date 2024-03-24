Сутки после теракта. Что сейчас творится у Crocus City Hall: прямой эфир

Спустя сутки после вчерашнего теракта в Crocus City Hall у здания по-прежнему дежурят полиция, СК и ФСБ. Пожарные продолжают работу у концертного зала. Внутри спасатели продолжают разбирать завалы, под ними уже нашли еще несколько десятков погибших.
Корреспондент MSK1.RU приехал на место трагедии. В прямом эфире рассказываем, что происходит у Crocus City Hall спустя сутки после теракта.
По последним данным, умерли 143 человека. Больше 120 ранены. В связи с терактом в концертном зале 24 марта объявлено в России днем общенационального траура. Об этом в своем обращении к гражданам сказал президент РФ Владимир Путин.
Всю информацию о трагедии, которая стала самой крупной в России за последние 20 лет, мы собираем в режиме онлайн.
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