«Опоздавших расстреливали в спину». Кондитер из Москвы рассказала, как террористы шли в «Крокус» убивать людей: видео

Москвичка Анастасия Родионова собиралась на концерт группы «Пикник» с родственниками Источник: Дарья Маслакова / MSK1.RU

Накануне вечером в подмосковном Красногорске произошел теракт. Неизвестные люди в масках ворвались в здание Crocus City Hall, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В результате теракта, по последним данным, 143 человека погибли, больше 100 получили ранения.



В день трагедии в зале Crocus City Hall находилась свадебный кондитер из Москвы Анастасия Родионова. Девушке чудом удалось выжить. Она рассказывает, что опаздывала на концерт, так как долго искала место для парковки.

— И это опоздание сыграло нам на руку, но мы оказались в эпицентре начала стрельбы. Когда мы стояли на входе у рамок, [неизвестные] просто стали стрелять по зданию, — вспоминает Анастасия. — Они без разбора просто всех расстреливали.

«На пять минут позже, и мы были бы первые, кого бы расстреляли. Они всех опоздавших в спину расстреливали. Нам просто повезло» Анастасия Родионова, выжившая в теракте

По словам девушки, было пять или шесть вооруженных мужчин. Они открыли огонь по тем, кто стоял за ней на входе.

— Они просто шли и молча всех расстреливали. Звуки были рассеянные. Сначала все легли. Кто-то стал кричать, кто-то заорал, что нельзя лежать, нас идут расстреливать. Соответственно, мы все побежали в какое-то помещение, где были дополнительные столы и стулья. Там была кромешная тьма. Мужчины стали разбивать окна, двери, чтобы мы могли на улицу попасть. Мы выбежали и побежали к «Вегасу», — делится Анастасия.

По ее словам, в зале «Крокуса» была полная посадка. Стрелки бросали коктейли Молотова, раздавались звуки взрывов.

— Это очень страшно оказаться в эпицентре. Ты сейчас только понимаешь, что ты просто счастливчик, везунчик, тебе повезло. Я приехала домой, моя куртка была просто в крови. Сзади шли люди и, видимо, просто закрывали меня и тех, кто был рядом, — говорит Родионова. — Когда мы вышли на улицу, мы даже не понимали, в безопасности ли мы. Ни патрулей, ни полиции, никого не было еще, они еще только ехали сюда.

«Может быть, они [террористы] на машинах, и поедут сейчас с той стороны расстреливать» Анастасия Родионова, выжившая в теракте

Анастасия говорит, что она вместе с другими посетителями бежала через Павшинский мост. Перебравшись на безопасное расстояние, она увидела, как загорелось здание «Крокуса»

— Оно за секунду просто вспыхнуло, как спичка, — отметила девушка.



Анастасия пришла на концерт вместе с братом и его женой. По словам очевидицы, последняя бежала на улице к машине через трупы. Всем им удалось спастись.