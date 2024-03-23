«Крокус-Сити»: в Новосибирске появились билборды в память о жертвах теракта

В Новосибирске появились билборды в память о погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.
Один билбордов разместили вблизи Новосибирского театра оперы и балета. Смотрим снимки фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.
Неизвестные открыли стрельбу в подмосковском концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. По информации СК, в результате теракта погибли 60 человек.
Из-за произошедшего в ближайшие выходные в Новосибирской области отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия. Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн.