«Люди падали, по ним бежали»: очевидцы рассказали, что происходило в момент стрельбы в Crocus City Hall

Некоторые выламывали двери в Crocus City Hall, чтобы спастись Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В пятницу, 22 марта, произошла трагедия. Неизвестные люди в масках и камуфляже ворвались в здание концертного зала Crocus City Hall в Подмосковье. Они открыли огонь по людям. По последним данным, в теракте погибли 60 человек, больше ста получили ранения. Среди них есть и дети.

Корреспонденты MSK1.RU поговорили с очевидцами и близкими тех, кто в тот вечер оказался в концертном зале. Публикуем их истории.

«Стреляли в упор»: история Андрея

Андрей Липко был в зале вместе с женой, им чудом удалось выбраться из здания. По его словам, выстрелы раздались около восьми часов вечера — он видел двух стрелков. Андрей с супругой и другими зрителями побежал к запасному выходу.

— Из автоматов стреляли людей в упор. Паника была, все начали бежать, толкаться. Жену ранили в ногу, кровь текла. На улице первая попавшаяся машина остановилась, люди — молодцы, взяли и к скорой отвезли. С ней всё нормально. Она уже в палате, к ней не пускают.

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

«Люди падали, по ним бежали»: история Анастасии

Анастасия (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) рассказала MSK1.RU, что услышала звуки выстрелов в тот момент, когда ей только пробили билет на входе. Она даже не успела зайти в зал.

— Сверху начали стрелять, а у меня на балконе места были. Я не успела на них сесть, поняла, что на шоу не похоже. Из автоматов стали просто [стрелять] по людям. Еще они кинули что-то, что дымилось и взрывалось. Мы выбежали — мужики дверь сломали. Там был эскалатор, на нем просто давка была. Люди орали, телефоны валялись, люди падали, по ним бежали. Мы подняли человек пять по дороге, — поделилась девушка.

«Стреляли во всех, кого видели»: история Инны Анатольевны

Москвичка по имени Алина рассказала MSK1.RU, что в концертном зале была ее мама Инна Анатольевна. По словам девушки, она вышла на связь только ближе к ночи. Алина поделилась рассказом мамы о том жутком вечере.

— Когда начали стрелять, все люди кричали. У мамы получилось выбежать. Говорила, что одни мужчины были бородатые, другие в масках. Они беспорядочно стреляли во всех, кого могли видеть. Кто первый попадался на глаза. Началась давка, никакой эвакуации не было. Двери запасных выходов были заперты. Слава богу, мама сориентировалась и побежала в метро, — рассказала девушка MSK1.RU.

«Всем назад, нельзя туда»: история Елены

Читательница MSK1.RU Елена (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) рассказала, что им пришлось вышибать двери, чтобы спастись из здания. По ее словам, выстрелы были слышны по всему зданию, а люди, испугавшись, пытались выбраться через главный вход, из-за чего возникла давка.

— В какой-то момент слышу крик: «Всем назад, нельзя туда». Я побежала в другую сторону. По громкоговорителям сообщали, чтобы не пользовались лифтами и эскалаторами, а там вообще давка была. Мы пошли к другому боковому выходу и он был закрыт. Причем он был закрыт со стороны лестницы. Все стоят и не знают, что делать. Я говорю: «Пусть ломают». Тогда уже дым пошел, — вспоминает читательница MSK1.RU.



Источник: Анастасия, читательница MSK1.RU

По словам Елены, кто-то нашел кувалду и с помощью нее открыл дверь. Ей и еще нескольким людям удалось попасть в подвальное помещение.



«Ждал, пока она ответит»: история Никиты

Студент Никита Агалов рассказал, что на концерте была его однокурсница. Она долго не выходила на связь, но потом наконец стало известно, что всё в порядке.



— Я ждал, пока она ответит. Переписка заканчивается тем, что парень Иры пишет: «Всё нормально, Ира приехала домой, она выбежала в окно вместе с родителями».



Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU