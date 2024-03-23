Спасатели опубликовали список пострадавших во время теракта. Приводим его полностью

МЧС опубликовало список из 99 пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. Приводим его полностью.
Москва:
Зайцева Татьяна Сергеевна;
Зайцев Роман Викторович;
Новоселова Мария Львовна;
Аврамова Елена Леонидовна;
Неизвестная женщина;
Неизвестная женщина;
Жарова Мария Андреевна;
Агапова Мария Юрьевна;
Неизвестная женщина;
Гурядова Мария Владимировна;
Ращенко;
Рубанова Юлия Владимировна;
Немова Елена Николаевна;
Карпов Алексей Александрович;
Черноусова Наталья Васильевна;
Данилова Мария Александровна;
Рубанов Андрей Викторович;
Машура Сергей Николаевич;
Петров Дмитрий Андреевич;
Смагина Ольга Юрьевна;
Перов Владимир Юрьевич;
Перова Дарья Сергеевна;
Сырина Екатарина Викторовна;
Галкина Ольга Евгеньевна;
Виноградов Денис Владимирович;
Виноградова Дарья Николаевна;
Неизвестная женщина;
Левина Марина Борисовна;
Гусева Алена Константиновна;
Тихомирова Екатерина Викторовна;
Матковская Оксана Николаевна;
Горяева Анжела Викторовна;
Шеховцева Наталья Олеговна
Бурнашев Тимур Ринатович;
Бурнашева Елена Андреевна;
Волкова Наталия Владимировна;
Михайлец Сергей Степанович;
Владимиров Максим Анатольевич;
Гирина Евгения Владимировна;
Гирина Елена Николаевна;
Максимов Владимир Александрович;
Тарасенко Евгений Юрьевич;
Батаман Кирилл Евгеньевич;
Мясников Тимур Михайлович;
Полякова Екатерина Андреевна;
Максимова Дарья Леонидовна;
Морковкина Светлана Викторовна;
Бирюков Владимир Вадимович;
Уютова Валерия Валерьевна;
Кашеваров Алим Иосифович;
Николаенкова Светлана Викторовна;
Захарова Юлия Рустамовна;
Чавычалова Маргарита Владимировна;
Черданцева Юлия Викторовна;
Черданцева Елена Дмитриевна;
Воронина Елена Радиевна;
Скисова Наталия Владимировна;
Колобанов Алексей Вячеславович;
Климова Елизавета Алексеевна;
Шерстобитов Дмитрий Викторович;
Чавычалова Алексей Владимирович;
Маркина Ксения Сергеевна;
Михайлина Марина Генадьевна;
Можаев В В;
Ионова Оксана Леонидовна;
Чапланова;
Глезер Мария Семеновна;
Соколов Иван Сергеевич;
Ромашкина Елена Владимировна;
Лещинская Анастасия Раисовна;
Никулина Надежда Николаевна;
Белоусова Анна Олеговна
Денисов Андрей Михайлович;
Смолякова Анна Владимировна;
Малахова Наталья Юрьевна;
Королева Светлана Витальевна;
Волченко Олег Юльевич;
Толпыкин Илья Игоревич;
Бычков Дмитрий Денисович;
Сумлин Ярослав Кириллович;
Лугуева Ясмина Османовна;
Мирзоева Гульмира Идрисовна;
Русакова С Ю;
Гуляева Анастасия Анатольевна.
Московская область:
Голубев Роман Юрьевич;
Блинов Роман Сергеевич;
Комылятова Екатерина Анатольевна;
Казинская Елена Александровна;
Стебенькова Диана Александровна;
Кашапова Дарья Викторовна;
Науменкова Дарья Алексеевна;
Морякин Николай Николаевич;
Пустошин Павел Александрович;
Солопова Диана Игоревна;
Паращенко Сергей Сергеевич;
Телецкая Ирина Викторовна;
Гулов Геннадий Евгеньевич;
Гулова Наталья Александровна;
Мерзлякова Екатерина Андреевна.
Узнать о пострадавших в Crocus City Hall, получить поддержку. Телефоны горячих линий:
горячая линия психологической помощи МЧС: 8 800 775-17-17;
поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: (495) 621-43-31;
единый телефон доверия. Звонить можно из любого региона России: 8 800 333-44-34;
горячая линия психологической помощи для всех людей (благотворительный фонд «Просто люди»): 8 800 100-19-41;
единый справочный телефон (Москва): (499) 173-09-09.
Напомним, что трагедия произошла вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные люди в масках ворвались в здание концертного зала Crocus City Hall и открыли огонь. По последним данным СК, погибли больше 60 человек.
Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн. Прочитайте, что рассказывают очевидцы стрельбы. Опубликовано и видео первых минут трагедии.