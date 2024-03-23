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Как начался теракт: первые минуты трагедии

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Женские визги и автоматная очередь. Как начался теракт в Crocus City Hall — видео первых минут трагедии

Женские визги и автоматная очередь. Как начался теракт в Crocus City Hall — видео первых минут трагедии

Публикуем кадры о ЧП в Подмосковье

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Теракт в Crocus City Hall начался за 10 минут до выступления группы «Пикник»

Очевидцы поделились кадрами самых первых минут после начала теракта в Crocus CIty Hall. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, больше ста человек пострадали, 40 человек погибли.

Это первые минуты, когда начался теракт. На кадрах заметно: люди кричат и не понимают, что именно происходит. На фоне слышна автоматная очередь.

Люди пытаются выбраться из здания. Кто-то перелезает через сиденья, кто-то хватает детей за руки. Видно, что началась давка.

— Двери закрой. Закройте двери, — кричат на видео люди. После этого раздается женский визг. А затем звуки стрельбы.

Люди падают на пол. Из разных уголков сцены заметны вспышки — выстрелы террористов.

На другом видео заметно, что люди бегут по лестнице. Кто-то кричит: «Давайте быстрее, пожалуйста».

Мы ведем онлайн-репортаж с места трагедии.

Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции MSK1.RU.
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Теракт Crocus City Hall Происшествие Стрельба
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