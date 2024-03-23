Женские визги и автоматная очередь. Как начался теракт в Crocus City Hall — видео первых минут трагедии

Очевидцы поделились кадрами самых первых минут после начала теракта в Crocus CIty Hall. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, больше ста человек пострадали, 40 человек погибли.
Это первые минуты, когда начался теракт. На кадрах заметно: люди кричат и не понимают, что именно происходит. На фоне слышна автоматная очередь.
Люди пытаются выбраться из здания. Кто-то перелезает через сиденья, кто-то хватает детей за руки. Видно, что началась давка.
— Двери закрой. Закройте двери, — кричат на видео люди. После этого раздается женский визг. А затем звуки стрельбы.
Люди падают на пол. Из разных уголков сцены заметны вспышки — выстрелы террористов.
На другом видео заметно, что люди бегут по лестнице. Кто-то кричит: «Давайте быстрее, пожалуйста».
Мы ведем онлайн-репортаж с места трагедии.