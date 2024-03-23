Владимиру Путину доложили о теракте в Crocus City Hall в первые минуты после случившегося. Президенту в режиме онлайн докладывают об обстановке.

Трагедию официально назвали терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье — 205 УК РФ. Напомним, на концертной площадке к выступлению готовилась группа «Пикник». По данным организаторов, был солд-аут. Стрельба прогремела еще до выхода музыкантов на сцену. После выстрелов вооруженные люди бросили гранату или зажигательную шашку, из-за этого начался пожар. Верхние этажи выгорели полностью.