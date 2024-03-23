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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Владимиру Путину доложили о теракте в Crocus City Hall

Владимиру Путину доложили о теракте в Crocus City Hall

Дмитрий Песков сообщил, что президент следит за происходящим

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Владимиру Путину докладывают об обстановке в Crocus City Hall

Владимиру Путину доложили о теракте в Crocus City Hall в первые минуты после случившегося. Президенту в режиме онлайн докладывают об обстановке.

Трагедию официально назвали терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье — 205 УК РФ. Напомним, на концертной площадке к выступлению готовилась группа «Пикник». По данным организаторов, был солд-аут. Стрельба прогремела еще до выхода музыкантов на сцену. После выстрелов вооруженные люди бросили гранату или зажигательную шашку, из-за этого начался пожар. Верхние этажи выгорели полностью.

Если вы что-то знаете о произошедшем, погибших или пострадавших, расскажите об этом редакции MSK1.RU.

За оперативной информацией о ЧП следите в нашей онлайн-трансляции.

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Стрельба Теракт Москва Владимир Путин Crocus City Hall
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