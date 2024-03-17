В Новосибирской области произошло землетрясение — его магнитуда составила 4,4

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой в 4,4. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН.
По оперативным данным, ЧС произошло в воскресенье, 17 марта, в 22 километрах к востоку от города Искитим. Эпицентр подземных толчков находился примерно в четырех километрах юго-восточнее села Хаорино. Интенсивность землетрясения в его эпицентре оценивается в 5,5.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о землетрясении.
— Сейсмособытие со слабой ощущаемостью. Разрушений и пострадавших нет. Сообщений от жителей в службу 112 или в ГУ МЧС России по Новосибирской области не поступали, — отметили в ведомстве.
Напомним, последний раз землетрясение в Новосибирской области фиксировали в феврале 2024 года. Интенсивность подземных толчков в районе Мошково составила 2,5 балла.