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Происшествия

В Новосибирской области произошло землетрясение — его магнитуда составила 4,4

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 5,5 баллов.

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Подземные толчки произошли юго-восточнее села Хаорино

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой в 4,4. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН.

По оперативным данным, ЧС произошло в воскресенье, 17 марта, в 22 километрах к востоку от города Искитим. Эпицентр подземных толчков находился примерно в четырех километрах юго-восточнее села Хаорино. Интенсивность землетрясения в его эпицентре оценивается в 5,5.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о землетрясении.

— Сейсмособытие со слабой ощущаемостью. Разрушений и пострадавших нет. Сообщений от жителей в службу 112 или в ГУ МЧС России по Новосибирской области не поступали, — отметили в ведомстве.

Напомним, последний раз землетрясение в Новосибирской области фиксировали в феврале 2024 года. Интенсивность подземных толчков в районе Мошково составила 2,5 балла.

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Новосибирская область МЧС РФ Землетрясение Происшествия
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