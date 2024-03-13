Вынесли газовые баллоны: под Новосибирском загорелось здание — в нем хранился спирт

13 марта в поселке Мочище Новосибирской области загорелось одноэтажное здание. В нем находится спиртосодержащая продукция. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС России.
По информации министерства, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли.
Из огня сотрудники МЧС вынесли 5 газовых баллонов. В тушении задействованы 41 человек и 12 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано.
О пострадавших не сообщается.
Ранее в Ленинском районе Новосибирска загорелась мансарда барака.