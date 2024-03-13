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Вынесли газовые баллоны: под Новосибирском загорелось здание — в нем хранился спирт

Тушение попало на видео

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Из огня вынесли 5 газовых баллонов

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13 марта в поселке Мочище Новосибирской области загорелось одноэтажное здание. В нем находится спиртосодержащая продукция. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС России.

По информации министерства, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли.

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Кадры тушения

Видео: Telegram-канал МЧС России

Из огня сотрудники МЧС вынесли 5 газовых баллонов. В тушении задействованы 41 человек и 12 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска загорелась мансарда барака.

Обновлено.

В пресс-службе ГУ МЧС региона уточнили, что о пожаре в производственно-складском здании на улице Кожзаводской стало известно в 9 утра.

— Информация о пострадавших не поступала. Для координации сил и действий на месте создан штаб пожаротушения. В настоящее время продолжается работа по проливке и разбору конструкций, — подчеркивают в ведомстве.

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