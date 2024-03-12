Прохожий воткнул топор в капот Subaru Forester, припаркованный у дома на Фрунзе — видео

Сибиряк воткнул топор в капот кроссовера Subaru Forester во дворе дома №232 на улице Фрунзе. Инцидент произошел сегодня, 12 марта, около 2:40 в Дзержинском районе.
Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На нем двое мужчин подходят к машине. Один сначала бьет топором по лобовому стеклу, а затем втыкает его в капот машины. Затем мужчины убегают.
В полицию обратился владелец автомобиля.
— Заявление поступило. Проводится проверка, — ответили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
В прошлом году жители Новосибирска заметили возле дома на улице Забалуева мужчину, который держал в руках топор.