НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

южн.

 755мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,63
EUR 99,13
Реклама

СРОЧНО

Анна Asti объявила о приостановке концертов

Кто владеет «Небаром»
Скуловая имплантация зубов
Топит дорогие квартиры
Так строят только у нас
Прививка от рака
Масленичная прожарка
5 закрывшихся ресторанов
Репортаж из подвалов НКВД
Аренда жилья взлетела
НГС в Telegram
Происшествия

Прохожий воткнул топор в капот Subaru Forester, припаркованный у дома на Фрунзе — видео

Инцидент произошел ночью

690
7 комментариев
Топор воткнули ночью

Сибиряк воткнул топор в капот кроссовера Subaru Forester во дворе дома №232 на улице Фрунзе. Инцидент произошел сегодня, 12 марта, около 2:40 в Дзержинском районе.

Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На нем двое мужчин подходят к машине. Один сначала бьет топором по лобовому стеклу, а затем втыкает его в капот машины. Затем мужчины убегают.

В полицию обратился владелец автомобиля.

— Заявление поступило. Проводится проверка, — ответили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Вы владелец поврежденной машины? Знаете мужчин на видео? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно).
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В прошлом году жители Новосибирска заметили возле дома на улице Забалуева мужчину, который держал в руках топор.

ПО ТЕМЕ
Топор Дзержинский район Полиция Повреждение автомобиля
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ничтожеством давно себя не чувствовала»: исповедь 22-летней выпускницы вуза, решившейся на аборт
Мнение
«Впереди — война»: почему «Дюну» лучше смотреть в кино — отзыв на самый ожидаемый фильм года
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Хожу на собеседования, чтобы получить дозу унижения». 47-летняя женщина искала работу, но впала в отчаяние — ее не берут из-за возраста
Рекомендуем
Знакомства

Ushu, 36

lexus, 34

Вадим, 24

Екатерина, 34

Ольга, 60

Алекс, 37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление