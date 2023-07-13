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Новосибирец вышел с топором прогуляться по двору — напуганные соседи вызвали полицию

Сибиряка доставили в отдел полиции

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Инцидент произошел 11 июля

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Жители Новосибирска заметили возле дома на улице Забалуева мужчину, который держал в руках топор. Очевидцы сообщили о происшествии в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, инцидент произошел 11 июля во дворе жилого дома по улице Забалуева. По данным ведомства, на место происшествия выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

— 11 июля в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Забалуева находится мужчина с предметом, похожим на топор, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате 47-летнего сибиряка доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, в отношении мужчины составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). После происшествия полиция начала проверку.

— По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, а также очевидцы произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Детали происшествия опубликовали в «Вестях Новосибирск». Как сообщили в издании со ссылкой на местную жительницу, мужчина набросился на соседа и пытался ударить его обухом топора, но последнему удалось отскочить от оружия. Позже мужчина обездвижил нападавшего, забрал у него топор и выбросил, после чего ушел с места происшествия. Нападавшего якобы в нетрезвом виде забрала полиция.

В начале июля в кузбасском городе Киселевске неизвестный мужчина с ножом напал на полицейского. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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