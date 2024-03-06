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В Тыве взорвалась ТЭЦ. Есть пострадавшие

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии

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Сотрудники МЧС локализовали пожар

Сотрудники МЧС локализовали пожар

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6 марта в Республике Тыва произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ. ЧП произошло примерно в 5 утра мск. Взрыв подтвердил глава республики Владислав Ховалыг.

— На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии. 9 — в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, — написал Владислав Ховалыг в телеграм-канале, — На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся трех.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: РИА Новости / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МЧС России / T.me

По данным SHOT, взрыв произошел в месте топливоподачи с ленточным конвейером.

В пресс-службе региона заявили, что взрыв не повредил котлы ТЭЦ — они все остались в рабочем состоянии. Из-за ЧП в регионе выключено центральное отопление, подачу тепла обещают вернуть ближе к вечеру.

ЧПВзрывТЭЦ
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