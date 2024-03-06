В Тыве взорвалась ТЭЦ. Есть пострадавшие

6 марта в Республике Тыва произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ. ЧП произошло примерно в 5 утра мск. Взрыв подтвердил глава республики Владислав Ховалыг.
— На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии. 9 — в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, — написал Владислав Ховалыг в телеграм-канале, — На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся трех.
По данным SHOT, взрыв произошел в месте топливоподачи с ленточным конвейером.
В пресс-службе региона заявили, что взрыв не повредил котлы ТЭЦ — они все остались в рабочем состоянии. Из-за ЧП в регионе выключено центральное отопление, подачу тепла обещают вернуть ближе к вечеру.