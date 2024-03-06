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«Я как мячик летала»: боец ЧВК «Вагнер» набросился на бывшую жену — мать троих детей — и сломал ей глазницы, но суд его наказывать не стал

На заседание Константин принес медали и благодарственные письма

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Татьяна рассказывает, что долго не могла открыть глаза после избиения — настолько сильными были отеки. Выглядела она в тот момент намного старше своих 40 лет

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В Челябинске на многодетную мать напал бывший муж и сломал ей глазницы. Татьяне после этого поставили титановые пластины, две недели она провела в больнице. Дело дошло до уголовного разбирательства, однако суд наказывать Константина не стал — ему вынесли только судебный штраф. Пострадавшая протестовала, но ее позицию не учли, посчитав, что перечисленные ей пять тысяч рублей — достаточная сумма компенсации. Наши коллеги из 74.RU разбирались с адвокатом, законно ли это.

«Залетел и нанес несколько ударов в живот»

Бывший муж набросился на Татьяну 4 октября 2022 года. Она в тот момент находилась дома и ждала, когда Константин привезет ей старших детей из школы. Когда в дверь постучали, Татьяна была на взводе: с экс-супругом они только что поругались по телефону. Она не сразу ответила на звонок, и он грубо начал допытываться, не с новым ли парнем у нее был параллельный разговор.

— Я не стала это слушать, положила трубку. Он мне пишет сообщение: «Ш***, б***, такая-сякая, я тебе ноги оторву». Можно было еще терпеть, но уже сил не было, и я ему ответила: «Иди на хрен». Потому что достал уже, — рассказала Татьяна.

Ссора на эту тему была не первой. По словам Татьяны, с бывшим мужем они конфликтовали не один месяц — даже спустя два года после развода он постоянно требовал от нее отчетов, а с ее новым возлюбленным пытался «поговорить по-мужски».

— Я смотрю в глазок — там средняя дочь стоит. Проверила еще, нет ли рядом бывшего мужа, но она одна стояла. Я открыла входную дверь, он [бывший муж] залетел и нанес несколько ударов в живот в коридоре. Потом как-то мы оказались в зале (этого я уже не помню), и он начал там колошматить кулаками по лицу, а я лицо закрыла ладошками и просила: «Хватит, хватит». Потому что боль адская была, — вспоминает Татьяна. — Я там как мячик летала! Потом он схватил меня за волосы, и я увидела пистолет. А я знала, что у него он есть, он о нем не раз говорил, может быть, пневматический или еще какой, я не знаю. Он мне им [пистолетом] зуб сколол: «Завалю сейчас тебя». После этого удара, видимо, я сознание потеряла. А он, видимо, меня еще пинал, потому что тело потом у меня было всё черное, в синяках.

Дочь-школьница, по словам Татьяны, зайдя в квартиру за отцом и увидев избиение, испугалась и спряталась в туалете. Многодетная мать очнулась в полной темноте, рядом никого не было.

— Когда очнулась, я поняла, что не могу открыть глаза. Я открываю их, а они не открываются. Начинаю трогать лицо, а там всё затекло, — поделилась Татьяна. — Я помню, что у меня в руках был телефон и где примерно он упал от первого удара в коридоре. Поползла на коленях в коридор, не смогла найти. Решила, что нужно найти ключи, чтобы как-то выйти и позвать на помощь, чтобы соседи вызвали скорую. Пытаюсь найти — нет ключей ни от дома, ни от машины. То есть он [бывший муж] забрал мой ключ, закрыл меня и ушел, видя, что я истекаю кровью. Постучалась в дверь — никакой реакции, естественно, не было.

Тогда Татьяна решила найти планшет, который накануне перед сном забрала у младшей дочери и спрятала среди книг.

— Тыкалась, тыкалась в него пальцами и услышала, что звоню куда-то. Трубку взяла моя мама. Естественно, я в слезы, — рассказала она. — Говорю ей: «Я ничего не вижу, приезжай», а у нее ключи есть от моей квартиры. Мама позвонила моей знакомой, и они вместе приехали, открыли меня и вызвали скорую.

«Вам нужно срочно операцию делать»

Скорая увезла Татьяну в третью областную больницу. Проходить врачей и делать МРТ ей помогала мама, потому что глаза по-прежнему не открывались.

— Мы с ней ходили до полуночи, наверное, — рассказала она. — Хирург ко мне пришла на следующий день и сказала, что кости у меня [на лице] не просто сломаны, а раздроблены: «Мы их вам собрать не сможем, нужно ставить пластину». Мне несколько дней уколы ставили, чтобы спали отеки, и говорили: «Не плачьте, надо, чтобы отеки спали. Вам нужно срочно операцию делать, пока последствия не начались».

Врачи запрещали Татьяне плакать, иначе отеки бы увеличивались

Врачи запрещали Татьяне плакать, иначе отеки бы увеличивались

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Операцию Татьяне в итоге сделали, заменив сломанные кости титановой пластиной. В больнице она провела две недели, потом восстановление продолжилось на дому (копии медицинских документов есть в распоряжении редакции). Всё это время, по ее словам, трое детей были с бывшим мужем и свекровью, а потом — после выписки — ей отдали только младшую дочь, а со старшими контакт уже был утерян.

— Я приезжаю в школу, а они от меня по коридорам, по туалетам, под парты [прячутся]. Дочь кричала: «Боже, спасите, монстр пришел!» Это пережить, знаете, никому не пожелаю. Я была в ужасе, — говорит Татьяна. — Дочь мне потом уже, спустя время призналась: «Мне баба Вера сказала, что если я пойду к матери, отец со мной то же самое сделает». Что сыну сказали, я не знаю, он против меня до сих пор категорически настроен.

«Я хочу, чтобы он получил свое наказание»

Параллельно Татьяна добивалась возбуждения уголовного дела. Она утверждает, что в больнице до последнего момента ее никто не опрашивал. Затем дело об избиении все-таки возбудили, начались очные ставки и разбирательства.

За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (по части 1 статьи 112 УК РФ) предусмотрены различные варианты наказания — ограничение свободы, принудительные работы, арест либо до трех лет лишения свободы.

К осени 2023 года материалы передали в мировой суд Курчатовского района Челябинска, а там… дело прекратили.

— Начинается суд, меня судья спрашивает, готова ли примириться, предлагает взять с бывшего мужа деньги, назвать нужную сумму. А я не хочу. Я хочу, чтобы он получил свое наказание, — поделилась Татьяна. — Он отдаст эти 500 или 200 [тысяч], а потом пойдет и еще раз меня покалечит. Он же мне писал, когда я в больнице лежала: «Это цветочки. Подожди, что еще будет». А если у него будет условка, и он снова придет, то тогда точно поедет [в колонию]. Это моя, скажем так, гарантия безопасности.

Однако получить эту гарантию Татьяне не удалось, суд по ходатайству дознавателя назначил ее бывшему мужу судебный штраф — в таких случаях от уголовной ответственности человек освобождается, ему остается только выплатить государству назначенную сумму.

— Подозревается в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, ранее не судим, загладил свою вину путем перевода денежных средств потерпевшей — 5000 рублей, — говорится в постановлении суда (копия есть в распоряжении редакции).

По словам Татьяны, в суд бывший муж принес медали

По словам Татьяны, в суд бывший муж принес медали

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И благодарности ЧВК «Вагнер», адресованные родителям

И благодарности ЧВК «Вагнер», адресованные родителям

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Сыграть в пользу бывшего мужа, по мнению Татьяны, могли документы о сотрудничестве с ЧВК «Вагнер». Она ставит под сомнение его службу на спецоперации, но в постановлении суда этот факт отражен:

— Заключен действующий контракт с ЧВК «Вагнер», следовательно, он занят общественно полезным трудом.

«Ты уже против системы идешь»

Связаться с самим Константином редакции не удалось. Он, по словам супруги, часто меняет номера, и его прежний телефон оказался выключен. Кратко позиция обвиняемого отражена в судебных материалах: и он сам, и его адвокат поддерживали прекращение дела и назначение судебного штрафа. При этом с бывшей супругой и ее новым возлюбленным челябинец за последние несколько месяцев успел обменяться заявлениями в МВД — Константин заявлял о побоях и пропаже вещей, вторая сторона — об угрозах. Факт обращений 74.RU подтвердили в городском управлении полиции.

— Мне прилетает со всех сторон, — пожаловалась Татьяна.

По ее словам, угрозы продолжают поступать. Редакции избитая женщина передала несколько аудиозаписей, присланных, как она утверждает, бывшим супругом. На одной из записей мужской голос обещает приехать и выбросить собеседницу в окно, всё это сопровождается крепким матом. Есть и более спокойное 16-минутное аудиосообщение, вот фрагмент оттуда:

— По [судебному] штрафу. В случае его отмены человек, кто ходатайствовал, кто подписал ходатайство, кто удовлетворил ходатайство, получают строгий выговор и… со всеми вытекающими — премии лишение и так далее и тому подобное, — сообщает мужской голос. — Ты уже против системы идешь, жалобы пишешь на людей. Сейчас юридическая ситуация таким образом сложилась для вас, что в Калине уже возбуждено [дело]. Возбудили там по 112-й на твоего (нового мужчину). Почему по 112-й? Потому что по телесникам, по экспертизе. Так же, как у тебя, возбудили, так же и у него возбудили. Но это не значит, что будет 112-я. Минимум будет грабеж, от 3 до 7 [лет], а в идеале разбой — от 5 до 10 [лет].

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: передано Татьяной

Мужчина предложил собеседнице подумать о судьбе нового кавалера и не продолжать борьбу в суде, пытаясь отменить судебный штраф.

— По реакции судей и других участников процесса, наверное, уже надо понять, что ты там жалости никакой не вызываешь, а только раздражение и ненависть. Поэтому надо о (новом мужчине) уже, наверное, думать начинать? Подумай пару неделек. Потом поезд уйдет, — предложил мужской голос. — Я вас юридически везде переиграл, вас обложил.

Однако Татьяну решение о прекращении дела против бывшего мужа не устроило, и постановление мировой судьи она сейчас оспаривает в суде.

Что говорит эксперт

Адвокат Илья Филатов объясняет: сама практика судебных штрафов начала активно применяться в последние годы, но для его получения нужно соблюсти несколько условий.

— Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. К слову, за причинение среднего вреда здоровью также может быть назначен судебных штраф, — объяснил адвокат. — На практике эта мера позволяет экономить ресурсы государства и позволяет гражданам не получить судимость и избежать факта привлечения к судебной ответственности.

Мнение потерпевшего, добавил наш собеседник, в этом вопросе не является определяющим.

— Суд выносит решение исходя из наличия соответствующего ходатайства со стороны органа расследования и установления факта возмещения ущерба, — уточнил Илья Филатов. — В данном случае более-менее точную оценку решению дать невозможно, т. к. неизвестно, представлены ли в дело со стороны потерпевшей доказательства понесенных расходов на лечение и размера вреда, а также неизвестны показания потерпевшей в суде и в дознании. Однако, исходя из личного опыта и озвученной позиции потерпевшей, мотивы решения мне не совсем понятны, особенно в части оценки достаточности заглаживания вреда за причинение среднего вреда здоровью. Все-таки при текущей практике в похожих ситуациях моральный вред за причиненный средний вред здоровью, как правило, всё же оценивается значительно большей компенсацией, не считая возможных расходов на лечение и упущенный доход.

Можно ли пять тысяч рублей считать достаточным заглаживанием вреда? По словам адвоката Ильи Филатова, в законе не оговорено, что считать достаточным в каждом конкретном случае.

— Вопрос соразмерности, очевидно, является оценочным. И в данном случае у потерпевшей лишь два варианта — либо согласиться с решением, либо обжаловать его в суде апелляционной инстанции. Кроме того, данное постановление не лишает потерпевшего возможности взыскать с виновника ущерб и моральный вред, в дальнейшем в порядке гражданского судопроизводства, — добавил адвокат. — Между тем, ради объективности отмечу, что случившаяся ситуация является скорее редкостью в правоприменительной практике и не характерна для большинства таких дел, где стороны приходят к мировому соглашению. И в данном случае, при наличии жалоб, точка будет поставлена в суде апелляционной инстанции.

Напомним, этот случай в Челябинской области не первый. В январе мы рассказывали историю женщины, которая с конца декабря написала несколько заявлений в полицию на вернувшегося из зоны СВО бывшего мужа. Сняла побои в бюро судмедэксперизы, но до сих пор опасается за свою жизнь: Александр ищет с ней встречи и угрожает. В результате на мужчину завели новое уголовное дело — об угрозах убийством.

На угрозы пожаловались в редакцию и подруги из Челябинска. В новогодние каникулы в разгар посиделок одной из них позвонил пьяный муж и потребовал ехать домой в другой район. Вскоре женщинам пришлось спасать избитую подругу и самим отбиваться от агрессии Марата.

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