«Я как мячик летала»: боец ЧВК «Вагнер» набросился на бывшую жену — мать троих детей — и сломал ей глазницы, но суд его наказывать не стал

Ссора на эту тему была не первой. По словам Татьяны, с бывшим мужем они конфликтовали не один месяц — даже спустя два года после развода он постоянно требовал от нее отчетов, а с ее новым возлюбленным пытался «поговорить по-мужски».

— Я смотрю в глазок — там средняя дочь стоит. Проверила еще, нет ли рядом бывшего мужа, но она одна стояла. Я открыла входную дверь, он [бывший муж] залетел и нанес несколько ударов в живот в коридоре. Потом как-то мы оказались в зале (этого я уже не помню), и он начал там колошматить кулаками по лицу, а я лицо закрыла ладошками и просила: «Хватит, хватит». Потому что боль адская была, — вспоминает Татьяна. — Я там как мячик летала! Потом он схватил меня за волосы, и я увидела пистолет. А я знала, что у него он есть, он о нем не раз говорил, может быть, пневматический или еще какой, я не знаю. Он мне им [пистолетом] зуб сколол: «Завалю сейчас тебя». После этого удара, видимо, я сознание потеряла. А он, видимо, меня еще пинал, потому что тело потом у меня было всё черное, в синяках.

