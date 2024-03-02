«В каких подвалах воспитывают таких идейных?»: Собчак негативно высказалась о блогере, который предложил проверить бар в Новосибирске

Ксения Собчак прокомментировала видеообращение блогера, в котором тот предложил проверить новосибирский бар «Элтон» главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Российская журналистка высказалась о ситуации в видео в своем Youtube-канале «Осторожно: Собчак».
— Новосибирск, скажите, вообще, по секрету: а в каких подвалах Академгородка воспитывают таких идейных? Он ведь так стучит уже не на первое заведение, и даже внесен в черные списки всех баров города, — заявила Ксения Собчак.
Журналистка сообщила, что «самопровозглашенный будущий мэр Новосибирска», как себя называет в видео Влад Пушкин, обнаружил в своем городе бар «Элтон» и «страшно возмутился». Между тем Собчак отметила, что «будущий электорат» блогера — избиратели — не хотят его видеть «ни мэром, ни вообще».
— Массовая негативная реакция на обращение заставила Пушкина уйти из инфополя. Ждет торжественного размещения надписи «Закрыто» на его соцсетях, — сказала Ксения Собчак.
Обращение к Екатериной Мизулиной появилось в телеграм-канале 18-летнего блогера Влада Пушкина в феврале. Молодой человек заявил, что проверяет заведения города, и не мог пройти мимо «Элтон» бар: по его словам, там «каждую ночь мужчины переодеваются в женщин, танцуют, пьют на глазах у других людей».
Сибиряк предложил закрыть бар и отметил, что подобное заведение проверили в соседнем Красноярске, поэтому в Новосибирске необходимо поступить так же. Екатерина Мизулина отметила, что обратится в МВД для проверки бара. Позже Влад Пушкин заявил, что уходит из «тусовочной темы», а также уточнил, что после публикации видео он получил много сообщений с угрозами расправы.
В День защитника Отечества в красноярском баре «Элтон» прошла вечеринка с участием травести-артистов. В заведении мужчины переоделись в женщин, один из них в костюме военного пел песню под фонограмму, новость об этом прогремела на всю Россию. О вечеринке узнала Мизулина, и на бар обрушился ряд проблем: туда приходились силовики, «агрессивно настроенные компании», не обошлось и без драк. Подробно в ситуации разбирались наши коллеги из NGS24.RU.