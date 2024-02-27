Алтайского экс-депутата высадили из самолета после скандала — мужчине оказался мал ремень безопасности

Ряд телеграм-каналов сообщил, что экс-депутата партии КПРФ из Алтайскогно края сняли с рейса Барнаул — Москва авиакомпании «Победа». Причиной могло стать то, что мужчина устроил скандал перед вылетом.
Как сообщает телеграм-канал Mash, у Артака Махсудяна не получилось застегнуть на себе ремень безопасности. Он тут же попросил удлинитель для крепежа, но бортпроводницы отказались его выдавать, потому что по правилам безопасности его нельзя отдавать тем, кто летит у аварийного выхода.
Из-за этого, по информации телеграм-канала, Махсудян устроил скандал. Сообщается, что стюардесса предложила ему пересесть, но пассажир отказался, ссылаясь на то, что в других частях самолета не так много места. После этого мужчину вывели из самолета.
Телеграм-канал SHOT сообщает, что Артак Махсудян признался, что сорвался на стюардесс. По данным паблика, на Махсудяна составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство».
В пресс-службе Алтайского краевого законодательного собрания журналисту НГС сообщили, что Артак Махсудян не является действующим депутатом, поэтому не могут комментировать его действия. В Алтайском краевом отделении КПРФ корреспонденту сообщили, что Махсудян на текущий момент не является членом партии. В управлении на транспорте МВД России по СФО также не смогли прокомментировать инцидент.
В пресс-службе авиакомпании «Победа», подтвердили информацию об инциденте на борту. Во время посадки пассажиров на борт рейса DP 6532 Барнаул-Москва мужчина не смог пристегнуться, поэтому он попросил удлинить ремень. Ему отказали в этой услуге из учета мер безопасности. Пассажиру предложили пересесть, но он отказался и устроил конфликт.
— Пассажир был категорически против, затем начал вести себя деструктивно — перешел к громким оскорблениям и нецензурной брани, в том числе угрожал нашим бортпроводникам расправой после рейса. В ответ на деструктивное поведение пассажира и создание с его стороны ситуации, угрожающей безопасности полета и комфорту остальных клиентов, командир принял решение о вызове полиции на борт и снятии пассажира с рейса, — пояснили в авиакомпании.
Как сообщает издание Altapress.ru, в 2004 и 2006 годах в отношении его возбуждались два уголовных дела: за побои из хулиганских побуждений и за самоуправство соответственно. Но оба были прекращены «за примирением сторон».
Ранее в Якутии сняли двух авиадебоширов с рейса до Новосибирска.Они ругались и нарушали общественный порядок.