Алтайского экс-депутата высадили из самолета после скандала — мужчине оказался мал ремень безопасности

В пресс-службе авиакомпании «Победа», подтвердили информацию об инциденте на борту. Во время посадки пассажиров на борт рейса DP 6532 Барнаул-Москва мужчина не смог пристегнуться, поэтому он попросил удлинить ремень. Ему отказали в этой услуге из учета мер безопасности. Пассажиру предложили пересесть, но он отказался и устроил конфликт.

— Пассажир был категорически против, затем начал вести себя деструктивно — перешел к громким оскорблениям и нецензурной брани, в том числе угрожал нашим бортпроводникам расправой после рейса. В ответ на деструктивное поведение пассажира и создание с его стороны ситуации, угрожающей безопасности полета и комфорту остальных клиентов, командир принял решение о вызове полиции на борт и снятии пассажира с рейса, — пояснили в авиакомпании.