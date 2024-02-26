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Новосибирец заявили о нападении в метро и прислал жуткое фото — выяснилось, что это не так

Ситуацию прокомментировали в МВД

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Факт причинения тяжкого вреда здоровью не подтвержден полицейскими

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В Новосибирске заявили о нападении на женщину. Фотографию лежащей на полу сибирячки прислал редакции читатель НГС.

В сообщении, которое пересылалось вместе со снимком, уточнялось, что инцидент произошел на станции метро «Студенческая». Кадры с места также появились в телеграм-канале «Новосибирск в курсе».

— Неизвестный напал с ножом на женщину на станции метро «Студенческая», — сказано в сообщении.

Вместе с тем источник НГС заявил, что данные не соответствуют действительности. Он также уточнил, что предмет, который находится в руке неизвестного на снимке, предположительно, является тростью.

— Женщине стало плохо, она упала, — сказал источник НГС.

В пресс-службе Новосибирского метрополитена НГС сообщили, что информация об инциденте не поступала специалистам. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту издания также заявили, что факт причинения тяжкого вреда здоровью (колото-резанное ранение) не подтвержден.

— На место выезжали сотрудники полиции. На данный момент проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

В январе в Новосибирске мужчине стало плохо на Михайловской набережной. У него начались признаки эпилепсии.

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