Новосибирец заявили о нападении в метро и прислал жуткое фото — выяснилось, что это не так

В Новосибирске заявили о нападении на женщину. Фотографию лежащей на полу сибирячки прислал редакции читатель НГС.



В сообщении, которое пересылалось вместе со снимком, уточнялось, что инцидент произошел на станции метро «Студенческая». Кадры с места также появились в телеграм-канале «Новосибирск в курсе».