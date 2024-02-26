Новосибирец заявили о нападении в метро и прислал жуткое фото — выяснилось, что это не так

В Новосибирске заявили о нападении на женщину. Фотографию лежащей на полу сибирячки прислал редакции читатель НГС.
В сообщении, которое пересылалось вместе со снимком, уточнялось, что инцидент произошел на станции метро «Студенческая». Кадры с места также появились в телеграм-канале «Новосибирск в курсе».
— Неизвестный напал с ножом на женщину на станции метро «Студенческая», — сказано в сообщении.
Вместе с тем источник НГС заявил, что данные не соответствуют действительности. Он также уточнил, что предмет, который находится в руке неизвестного на снимке, предположительно, является тростью.
— Женщине стало плохо, она упала, — сказал источник НГС.
В пресс-службе Новосибирского метрополитена НГС сообщили, что информация об инциденте не поступала специалистам. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту издания также заявили, что факт причинения тяжкого вреда здоровью (колото-резанное ранение) не подтвержден.
— На место выезжали сотрудники полиции. На данный момент проводится проверка, — сообщили в ведомстве.
В январе в Новосибирске мужчине стало плохо на Михайловской набережной. У него начались признаки эпилепсии.