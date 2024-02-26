Сибиряк в Хабаровске выкрал из салона связи смартфонов на 900 тысяч

Новосибирец получил от товарища дубликат ключей от входной двери, наиболее ценные модели телефонов были заранее сложены в рюкзак. 24-летний мужчина проник ночью в салон, украл имущество, а затем устроил беспорядок в помещении для отвлечения внимания.



Новосибирца задержали, часть похищенных гаджетов он успел продать, остатки были найдены в комнате, которую он снимал в Хабаровском крае. При личном досмотре у парня из Сибири были найдены 10 свертков с наркотическим веществом. Новосибирец пояснил, что ранее предложил неизвестным свои услуги в качестве закладчика. Всего у него изъяли 9,2 грамма наркотиков.

