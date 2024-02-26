Сибиряк в Хабаровске выкрал из салона связи смартфонов на 900 тысяч

В Хабаровске вынесен приговор уроженцу Новосибирска, который обвинялся в краже смартфонов из салона связи, а также в покушении на сбыт наркотиков. Информацию об этом распространила пресс-служба МВД России.
Преступление было совершено в конце июля 2022 года, в поселке Березовка Хабаровского края. Прибывшие на место ЧС сотрудники полиции обнаружили открытой входную дверь салона сотовой связи, внутри царил беспорядок. После ревизии было установлено, что неизвестные похитили 57 смартфонов, наушники и аккумуляторы на 900 тысяч рублей.
Преступление спланировал 23-летний житель Еврейской автономной области, который работал менеджером в ограбленном салоне. Подельником мужчины стал 24-летний уроженец Новосибирска, который работал администратором в местном компьютерном клубе.
Новосибирец получил от товарища дубликат ключей от входной двери, наиболее ценные модели телефонов были заранее сложены в рюкзак. 24-летний мужчина проник ночью в салон, украл имущество, а затем устроил беспорядок в помещении для отвлечения внимания.
Новосибирца задержали, часть похищенных гаджетов он успел продать, остатки были найдены в комнате, которую он снимал в Хабаровском крае. При личном досмотре у парня из Сибири были найдены 10 свертков с наркотическим веществом. Новосибирец пояснил, что ранее предложил неизвестным свои услуги в качестве закладчика. Всего у него изъяли 9,2 грамма наркотиков.
Молодые люди предстали перед судом. Уроженцу Новосибирска были предъявлены обвинения в краже (ч.3 ст. 158 УК РФ), незаконном хранении психотропных веществ (ч.4 ст. 228.1) и приготовлении к совершению преступления (ч.3 ст. 30).
Вердикт суда — новосибирец получил 5,5 лет в колонии строгого режима, а его подельник — 2,5 года условно. С обоих взыскали 210 тысяч рублей компенсации.
Ранее уроженца Новосибирска задержали в Томской области за ограбление 16-летнего подростка. Мужчина прятался от полиции в диване.