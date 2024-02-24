На металлургическом заводе в Липецке произошел взрыв: ЧП попало на видео

На Новолипецком металлургическом комбинате произошел взрыв. По словам местных жителей, перед этим были слышны звуки беспилотников в небе. ЧП сняли на видео.
Произошедшее подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
— Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют, — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он призвал людей не паниковать.
— Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности, — написал Игорь Артамонов.
Несколькими часами ранее взрыв произошел в Краснодарском крае. Там упал «неустановленный летательный аппарат». Мы рассказывали о ЧП в режиме онлайн.