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На металлургическом заводе в Липецке произошел взрыв: ЧП попало на видео

Произошедшее прокомментировал губернатор

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
В Сети появились видео от местных жителей

Видео: bazabazon / T.me

На Новолипецком металлургическом комбинате произошел взрыв. По словам местных жителей, перед этим были слышны звуки беспилотников в небе. ЧП сняли на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ostorozhno_novosti / T.me

Произошедшее подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

— Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он призвал людей не паниковать.

— Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности, — написал Игорь Артамонов.

Несколькими часами ранее взрыв произошел в Краснодарском крае. Там упал «неустановленный летательный аппарат». Мы рассказывали о ЧП в режиме онлайн.

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