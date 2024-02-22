Московский суд задержал главу новосибирского общества глухих — в чем его обвиняют

Мещанский районный суд Москвы решил заключить под стражу руководителей Всероссийского общества глухих (ВОГ), в числе которых — председатель новосибирского регионального отделения Михаил Брагин. Заседание прошло накануне, 21 февраля.
Несколько дней назад стало известно, что Брагина задержали — информацию об этом НГС подтверждали представители новосибирского отделения организации. В карточке его дела, опубликованной на сайте судов общей юрисдикции Москвы, говорится, что мера в виде заключения под стражу была удовлетворена. Однако до какой даты оно продлится, не уточняется.
В Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы пишут, что Иванову и другим участникам дела предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По версии следствия, они по заниженной стоимость передавали в собственность недвижимость общества.
В посте сообщается, что заключение под стражу продлится до 8 апреля 2024 года.
Ранее в Новосибирске арестовали замначальника районного отделения приставов и его коллегу. НГС выяснил подробности дела.