Московский суд задержал главу новосибирского общества глухих — в чем его обвиняют

Несколько дней назад стало известно, что Брагина задержали — информацию об этом НГС подтверждали представители новосибирского отделения организации. В карточке его дела, опубликованной на сайте судов общей юрисдикции Москвы, говорится, что мера в виде заключения под стражу была удовлетворена. Однако до какой даты оно продлится, не уточняется.