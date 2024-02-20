В Москве задержан глава новосибирского отделения общества глухих — он улетел туда на пленум

В Москве силовики задержали главу новосибирского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» (ВОГ) Михаила Брагина. Информацию об этом НГС подтвердили представители новосибирского отделения организации.
Всероссийское общество глухих было создано в 1926 году, задача организации — защита прав и интересов граждан с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в общество. Об этом говорится на сайте новосибирского отделения организации.
Изначально информация о задержании сотрудников Центрального аппарата Всероссийского общества глухих появилась на сайте организации. Среди задержанных — руководитель Станислав Иванов, его заместители и помощники, руководители отделов и сотрудники Центрального аппарата. В списке задержанных, приведенном на сайте организации, значится и Михаил Брагин.
— Он не один задержан, а все центральное правление. Он был в Новосибирске, уехал в Москву сегодня утром на пленум организации, он член центрального правления. Пленум раз в квартал проводится. Пока больше у нас информации нет, сегодня уехал и сегодня же задержали, — рассказали НГС в новосибирском отделении ВОГ.
В пресс-центре МВД РФ корреспонденту НГС затруднились предоставить информацию о задержании членов Центрального аппарата ВОГ. НГС направил запрос, чтобы узнать, действительно ли задержан Михаил Брагин, а также в чем его подозревают.
НГС также направил запрос во «Всероссийское общество слепых», чтобы узнать о судьбе Михаила Брагина. В организации пообещали предоставить информацию в ближайшее время.
Отметим, что в марте 2023 года Хамовнический суд Москвы отправил на семь лет в колонию общего режима бывшего руководителя ВОГ Валерия Рухледева по делу о растрате более 50 миллионов рублей. С него и других фигурантов дела взыскали 106 миллионов рублей в пользу ВОГ.
Ранее в Новосибирске арестовали замначальника районного отделения приставов и его коллегу. НГС выяснил подробности дела.