В Москве задержан глава новосибирского отделения общества глухих — он улетел туда на пленум

— Он не один задержан, а все центральное правление. Он был в Новосибирске, уехал в Москву сегодня утром на пленум организации, он член центрального правления. Пленум раз в квартал проводится. Пока больше у нас информации нет, сегодня уехал и сегодня же задержали, — рассказали НГС в новосибирском отделении ВОГ.



В пресс-центре МВД РФ корреспонденту НГС затруднились предоставить информацию о задержании членов Центрального аппарата ВОГ. НГС направил запрос, чтобы узнать, действительно ли задержан Михаил Брагин, а также в чем его подозревают.

