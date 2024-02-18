В Сибири рыбак заживо сгорел в палатке на водохранилище

В ночь с 17 на 18 февраля на Красноярском море произошла трагедия. Передают наши коллеги из NGS24.RU со ссылкой на КГКУ «Спасатель».
В районе села Лебяжье Краснотуранского района двое мужчин, вероятно, рыбаков, ночевали в палатке. По неизвестной пока причине в палатке начался пожар. Один из мужчин сгорел заживо, второй получил ожоги, но сумел выбраться. Он позвонил спасателям, сообщил о происшествии, но не мог объяснить, где конкретно находится.
На его поиски выехали спасатели Краснотуранской спасательной станции. Выжившего передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства происшествия будут выяснять следственные органы.